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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
AA
15.05.2018 - 21:12, Son GÃ¼ncelleme:

Kriz resmen sona erdi: Çekiliyor!

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Kriz resmen sona erdi: Çekiliyor!

BirleÅŸik Arap Emirlikleri'ne (BAE) baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§lerin, Sokotra AdasÄ±'ndan ayrÄ±lmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Sokotra AdasÄ±'ndaki yerel kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, BAE gÃ¼Ã§leri aÅŸamalÄ± olarak adadan ayrÄ±lmaya baÅŸladÄ±.Â  Â  Â Â 

emen BaÅŸbakanÄ± Ahmed bin DaÄŸr, dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, BAE ile Ã¼lkesi arasÄ±ndaki Sokotra AdasÄ± krizinin sona erdiÄŸini duyurmuÅŸ, taraflar arasÄ±nda Sokotra AdasÄ±ndaki durumun, BAE askerlerinin adaya konuÅŸlandÄ±ÄŸÄ± tarihten Ã¶ncesine dÃ¶nmesi iÃ§in bir anlaÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ± bilgisini vermiÅŸti.Â  Â  Â Â 

Suudlu ve Yemenli yetkililerden oluÅŸan ortak komite, pazar akÅŸamÄ± Yemen hÃ¼kÃ¼meti ve BAE arasÄ±ndaki Sokotra krizini Ã§Ã¶zmek iÃ§in adaya gitmiÅŸti.Â  Â  Â Â 

BAE ASKERLERÄ°NÄ°N SOKOTRA'DA KONUÅžLANMASIÂ  Â  Â Â

BAE'ye baÄŸlÄ± onlarca asker, 2 MayÄ±s Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ kendilerini taÅŸÄ±yan 3 uÃ§aÄŸÄ±n, Hadibu kentindeki Sokotra HavalimanÄ±'na varmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan havalimanÄ± Ã§evresinde konuÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±. Askerlerin yanÄ± sÄ±ra aralarÄ±nda 6 tankÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± askeri araÃ§larÄ±n nakli de gerÃ§ekleÅŸmiÅŸti. BAE askerlerinin, ertesi gÃ¼n de Sokotra LimanÄ± Ã§evresinde konuÅŸlandÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti.Â  Â  Â Â 

BAE'ye baÄŸlÄ± askerlerin, Sokotra AdasÄ±'na gelerek konuÅŸlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Yemen CumhurbaÅŸkanÄ± Abdurrabbu Mansur Hadi, Suudi Arabistan ile iletiÅŸime geÃ§miÅŸ, bunun Ã¼zerine sorunu Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturmak iÃ§in Suudi Arabistan tarafÄ±ndan bir heyet de adaya gÃ¶nderilmiÅŸti.Â  Â  Â Â 

Yemen sahillerine 500 kilometre uzaklÄ±ktaki 6 adadan oluÅŸan Sokotra, Aden KÃ¶rfezi ve Afrika Boynuzu aÃ§Ä±klarÄ±nda Hint Okyanusu'nda stratejik bir konumda bulunuyor.

Suudi gÃ¼Ã§leri ulaÅŸtÄ±: Krizde flaÅŸ geliÅŸme
Suudi güçleri ulaÅŸtÄ±: Krizde flaÅŸ geliÅŸme

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