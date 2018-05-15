Kriz resmen sona erdi: Çekiliyor!
BirleÅŸik Arap Emirlikleri'ne (BAE) baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§lerin, Sokotra AdasÄ±'ndan ayrÄ±lmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Sokotra AdasÄ±'ndaki yerel kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, BAE gÃ¼Ã§leri aÅŸamalÄ± olarak adadan ayrÄ±lmaya baÅŸladÄ±.Â Â Â Â
emen BaÅŸbakanÄ± Ahmed bin DaÄŸr, dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, BAE ile Ã¼lkesi arasÄ±ndaki Sokotra AdasÄ± krizinin sona erdiÄŸini duyurmuÅŸ, taraflar arasÄ±nda Sokotra AdasÄ±ndaki durumun, BAE askerlerinin adaya konuÅŸlandÄ±ÄŸÄ± tarihten Ã¶ncesine dÃ¶nmesi iÃ§in bir anlaÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ± bilgisini vermiÅŸti.Â Â Â Â
Suudlu ve Yemenli yetkililerden oluÅŸan ortak komite, pazar akÅŸamÄ± Yemen hÃ¼kÃ¼meti ve BAE arasÄ±ndaki Sokotra krizini Ã§Ã¶zmek iÃ§in adaya gitmiÅŸti.Â Â Â Â
BAE ASKERLERÄ°NÄ°N SOKOTRA'DA KONUÅžLANMASIÂ Â Â Â
BAE'ye baÄŸlÄ± onlarca asker, 2 MayÄ±s Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ kendilerini taÅŸÄ±yan 3 uÃ§aÄŸÄ±n, Hadibu kentindeki Sokotra HavalimanÄ±'na varmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan havalimanÄ± Ã§evresinde konuÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±. Askerlerin yanÄ± sÄ±ra aralarÄ±nda 6 tankÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± askeri araÃ§larÄ±n nakli de gerÃ§ekleÅŸmiÅŸti. BAE askerlerinin, ertesi gÃ¼n de Sokotra LimanÄ± Ã§evresinde konuÅŸlandÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti.Â Â Â Â
BAE'ye baÄŸlÄ± askerlerin, Sokotra AdasÄ±'na gelerek konuÅŸlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Yemen CumhurbaÅŸkanÄ± Abdurrabbu Mansur Hadi, Suudi Arabistan ile iletiÅŸime geÃ§miÅŸ, bunun Ã¼zerine sorunu Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturmak iÃ§in Suudi Arabistan tarafÄ±ndan bir heyet de adaya gÃ¶nderilmiÅŸti.Â Â Â Â
Yemen sahillerine 500 kilometre uzaklÄ±ktaki 6 adadan oluÅŸan Sokotra, Aden KÃ¶rfezi ve Afrika Boynuzu aÃ§Ä±klarÄ±nda Hint Okyanusu'nda stratejik bir konumda bulunuyor.
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