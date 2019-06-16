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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
16.06.2019 - 18:17, Son Güncelleme:

Kriz oraya sıçramıştı... 2 milyon kişiyle gözdağı

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Kriz oraya sıçramıştı... 2 milyon kişiyle gözdağı

Hong Kong Özel İdari Bölge Başyöneticisi Carrie Lam, sokak protestolarına yol açan zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenleme süreciyle ilgili Hong Kong halkından özür diledi. Tasarının tamamen iptal edilmesi ve Carrie Lam'ın istifası talepleriyle bugün yapılan protesto gösterilerine muhaliflerin iddiasına göre 2 milyon kişi katıldı.

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  • 2 milyon kişi katıldı
  • 2 milyon kişi katıldı
  • 2 milyon kişi katıldı
  • 2 milyon kişi katıldı
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Lam, yayımladığı bildiride, hükümetin yasal düzenleme çalışmasının toplum içinde karışıklığa yol açtığını kabul ederek, Hong Kong halkından özür diledi.

Açıklamada, Hong Kong yönetiminin bu düzenlemeyle ilgili çalışmalarındaki bazı eksikliklerin halk arasında hayal kırıklığı ve üzüntüye yol açtığı vurgulanarak, bundan sonra yapılacak çalışmalara katkı sunacak ve geliştirecek eleştirilere açık olunduğu kaydedildi.

ŞÜPHELİLERİN İADESİ YASA TASARISI

Protestolara sebep olan, şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu. Düzenlemeler, zanlıların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor.

Kriz oraya sıçramıştı... 2 milyon kişiyle gözdağı

Hong Kong parlamentosunda, geçen ay değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.
Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken Hong Konglu yetkililer bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor.

2 MİLYON KİŞİ

Muhalifler, yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Hong Kong Özel İdari Bölge Başyöneticisi Lam, dün yaptığı basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını ifade ederek, yasal düzenlemenin askıya alındığını duyurmuştu. Tasarının tamamen iptal edilmesi ve Carrie Lam'ın istifası talepleriyle bugün yapılan protesto gösterilerine muhaliflerin iddiasına göre 2 milyon kişi katıldı.

Gerilimde yeni cephe... Bu kez oraya sıçradı
Gerilimde yeni cephe... Bu kez oraya sıçradı
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