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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
19.03.2019 - 19:22, Son Güncelleme:

Kriz kapıda! O rapor büyük tepki çekmişti... ABD geri adım atmadı

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Kriz kapıda! O rapor büyük tepki çekmişti... ABD geri adım atmadı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçen hafta yayımlanan "2018 İnsan Hakları Raporu"nda Golan Tepeleri için "işgal altındaki" ifadesinin kaldırılmasında yanlışlık olmadığını ve raporun arkasında durduklarını belirtti.

Pompeo, Kuveyt, Lübnan ve İsrail'e yapacağı ziyaret öncesinde basın mensuplarına ziyaretlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yöneltilen, "2018 İnsan Hakları Raporu"nda Golan Tepeleri için "işgal altındaki" ifadesinin kaldırılmasının yanlışlıkla olup olmadığı sorusuna cevap veren Bakan Pompeo, rapordaki her ifadenin doğru ve bilinçli kulanılmış olmasını umut ettiğini ve raporun gerçekleri yansıttığını ifade etti.

Pompeo, raporun amacının politika olmadığını, tüm dünyada insan hakları ihlallerini kaydedip, gerçekleri belgelemek ve düzenlemek üzere hazırlandığını belirterek, "Bu (rapor), gerçekleri dile getirdiğimiz bir çalışma ve anladığımız ölçüde gerçekleri yansıtıyor." dedi.

"Raporlar gerçekleri yansıtıyor dediğinize göre Golan Tepeleri'ni artık 'işgal altında' görmüyorsunuz" şeklindeki soruya ise Mike Pompeo, "Bu olanları nasıl gözlemlediğimize ilişkin gerçekleri yansıtan bir rapor. (Raporun) Çok doğru olduğunu düşünüyor ve arkasında duruyoruz." şeklinde konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığının her yıl yayımladığı insan hakları raporunun 2018 sayısında, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria ile Golan Tepeleri ve yıllardır abluka altında olan Gazze Şeridi için "işgal altındaki" ifadesini kullanmamış, bu da Filistinli grupların tepkisini çekmişti.

İSRAİL'İN FİLİSTİN VE SURİYE TOPRAKLARINDAKİ İŞGALİ

İsrail, 1967'de işgal ettiği Golan Tepeleri'ni, 1981 yılında Meclisten geçirdiği bir kanunla ilhak etse de uluslararası camia bu toprakların hala "işgal altında" olduğunu kabul ediyor.

İngilizlerin işgal ettiği tarihi Filistin topraklarından çekildiği 1947'den bir yıl sonra bu topraklar üzerinde kuruluşunu ilan eden İsrail, yaklaşık 1 milyon Filistinliyi zorunlu sistematik göçe tabi tutmuştu. İsrail, 1967'de de Filistin topraklarının geri kalan kısmı olan Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü ve Suriye'ye ait olan Golan Tepeleri ile Mısır'ın Sina Yarımadası'nı işgal etmişti.

İsrail, 1979'da Mısır ile yapılan Camp David Barış Anlaşması sonrası Sina Yarımadası'ndan çekilse de Golan Tepeleri ile Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ten çekilmemiş, 1980'de çıkardığı yasa ile Kudüs'ü, doğusu ve batısıyla birleşik "ebedi" başkent ilan etmişti. 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (19.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar.
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