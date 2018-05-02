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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
02.05.2018 - 21:12, Son Güncelleme:

Kriz çıkmış hayat durmuştu... Yeni haber geldi

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Kriz çıkmış hayat durmuştu... Yeni haber geldi

Ermenistan'da muhalif lider Nikol Paşinyan'ın iktidardaki Cumhuriyetçi Parti'nin desteğini alamayarak başbakan seçilememesi sonrası ülkede gün boyu protesto gösterilerinin yapılmasının ardından, iktidar partisinden destek sinyali geldi. Öte yandan Cumhuriyetçi Parti eğer Paşinyan'ı desteklerse 20 yıl sonra iktidarı kaybetmiş olacak.

Kriz çıkmış hayat durmuştu... Yeni haber geldi

Cumhuriyetçi Parti, Salı günü Parlamento'da yapılacak oylamada milletvekillerinin üçte biri tarafından aday gösterilen bir kişinin başbakanlığına destek vereceğini açıkladı.

Nikol Paşinyan'a doğrudan atıf yapılmadı ama muhalif liderlerin bu oranda desteğe sahip olduğu biliniyor. Paşinyan gösterilere bir gün ara verilmesini istedi.

Muhalif lider bu sürede iktidar partisiyle pazarlık yapacağını söylüyor. Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan, protestolar sonucu 23 Nisan'da istifasını vermiş, iktidardaki Cumhuriyetçi Parti gerilimi yumuşatmak adına başbakan adayı göstermemişti.

Kriz çıkmış hayat durmuştu... Yeni haber geldi

Ancak Salı günü 105 üyeli Ermenistan Parlamentosu'nda yapılan oylamada tek aday olan Paşinyan'a sadece 45 oy çıkmıştı.

GEÇİCİ BAŞBAKAN MÜZAKERE ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Ermenistan'ın geçici Başbakanı Karen Karapetyan ise yazılı açıklamasında muhaliflere seslenip ülkedeki siyasi krizin sona ermesi için görüşmelere katılmaları çağrısında bulunmuştu.

Karen Karapetyan da yazılı açıklamasında, "Tüm taraflara çözüm için siyasi irade göstermeleri, esnek davranmaları ve müzakere masasına oturmaları çağrısında bulunuyorum. Siyasi krizin çözülmesi için her ne kadar zor görünürse görünsün, medeni, uygulanabilir ve hızlı kararlara ihtiyaç duyulduğunun farkındayız" demişti.

Kriz çıkmış hayat durmuştu... Yeni haber geldi

Ermenistan Parlamentosu Sözcüsü Ara Babloyan ise yeni başbakan konusunu görüşmek için parlamentonun 8 Mayıs'ta olağanüstü toplanacağını açıkladı.

HÜKÜMET KARŞITI BAŞKENTTEKİ YOLLARI KAPADI

İktidar partisinin son açıklaması, ülkede gün boyu süren hükümet karşıtı gösterilerin aldından geldi.

Göstericiler, genel grev isteyen Paşinyan'ın çağrısıyla başkent Erivan'da gün boyu yolları kapattı. Havaalanına giden yollardan biri de kapatılanlar arasındaydı.

Fransız haber ajansı AFP, başkentte neredeyse tüm sokakların trafiğe kapandığını, çok sayıda dükkanın da kapalı olduğunu bildirdi.

Kriz çıkmış hayat durmuştu... Yeni haber geldi

Ülkedeki demiryolu taşımacılığı da protestolar nedeniyle aksadı.

Göstericiler "Özgür, bağımsız Ermenistan" sloganları attı.

Paşinyan akşam saatlerinde gösterilerin bugünlük son bulması çağrısı yaptı.

KÜLTÜR BAKANI VEKİLİ İSTİFA ETTİ

Ermenistan Kültür Bakanı Vekili Armen Amiryan, protestocuların bakanlık binasının önünde protesto gösterisi yapmasından ve ofisine giderek kendisiyle konuşmasıdan sonra istifa etti.

Açıklamayı yapan bakanlık sözcüsü, Amiryan'ın istifa nedenini belirtmedi.

Kriz çıkmış hayat durmuştu... Yeni haber geldi

Parlamento Sözcüsü Ara Babloyan ise protestocuların bazı milletvekillerinin evlerinin etrafını sardığını söyledi.

Protestorlara liderlik eden Paşinyan, iktidar partisini "Ermeni halkına savaş açmakla" suçluyor.

Ermenistan ikinci turda da başbakanını seçemezse, Parlamento'nun dağıtılması ve erken seçime gidilmesi gerekecek.

Paşinyan'a göre, böyle bir durumda seçimleri boykot etmek, muhalefetin seçenekleri arasında olacak.

ERKEN SEÇİM SÖZÜ VERMİŞTİ

Nikol Paşinyan başbakan olmaması halinde ülkede "siyasi bir tsunami" çıkacağını öne sürmüş, seçilmesi halinde ise erken seçim kararı alacağını söylemişti.

Kriz çıkmış hayat durmuştu... Yeni haber geldi

Eski başbakanlar Serj Sarkisyan ve Robert Koçaryan'ın iktidarı geri almaya çalıştıklarını iddia eden Paşinyan, "Beyler sizi uyarmak isterim. Halkın hoşgörüsünü zayıflık olarak yorumlamak gibi bir hataya düşerseniz, bir siyasi tsunamiye yol açarsınız. Bir kez daha halkın zaferini çalmak istiyorlar; herkesi sokağa çıkmaya çağırıyorum" demişti.

İKTİDAR 20 YILDIR CUMHURİYETÇİLERİN ELİNDE

Ermenistan'da, Cumhuriyetçi Parti 1999'dan beri iktidarda. Fransız haber ajansı AFP, geçtiğimiz günlerde taraflar arasındaki müzakereler sonucu, Cumhuriyetçilerin Paşinyan'a destek vereceği yönünde anlaştığını aktarmıştı.

Ancak Salı günü Paşinyan Facebook'tan bir video yayımlayarak Cumhuriyetçileri başbakanlığına köstek olmaya çalışmakla suçlamıştı.

"Sarkisyan'ın başkanlığında gece yarısı yapılan bir toplantıda Cumhuriyetçiler, başbakanlık seçimlerini engellemeye karar verdi" ifadelerini kullanan Paşinyan, protestoculara yeniden sokağa çıkmaları çağrısında bulunmuştu.

Kriz çıkmış hayat durmuştu... Yeni haber geldi

 

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