Kriz çıkmış hayat durmuştu... Yeni haber geldi
Ermenistan'da muhalif lider Nikol Paşinyan'ın iktidardaki Cumhuriyetçi Parti'nin desteğini alamayarak başbakan seçilememesi sonrası ülkede gün boyu protesto gösterilerinin yapılmasının ardından, iktidar partisinden destek sinyali geldi. Öte yandan Cumhuriyetçi Parti eğer Paşinyan'ı desteklerse 20 yıl sonra iktidarı kaybetmiş olacak.
Cumhuriyetçi Parti, Salı günü Parlamento'da yapılacak oylamada milletvekillerinin üçte biri tarafından aday gösterilen bir kişinin başbakanlığına destek vereceğini açıkladı.
Nikol Paşinyan'a doğrudan atıf yapılmadı ama muhalif liderlerin bu oranda desteğe sahip olduğu biliniyor. Paşinyan gösterilere bir gün ara verilmesini istedi.
Muhalif lider bu sürede iktidar partisiyle pazarlık yapacağını söylüyor. Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan, protestolar sonucu 23 Nisan'da istifasını vermiş, iktidardaki Cumhuriyetçi Parti gerilimi yumuşatmak adına başbakan adayı göstermemişti.
Ancak Salı günü 105 üyeli Ermenistan Parlamentosu'nda yapılan oylamada tek aday olan Paşinyan'a sadece 45 oy çıkmıştı.
GEÇİCİ BAŞBAKAN MÜZAKERE ÇAĞRISI YAPMIŞTI
Ermenistan'ın geçici Başbakanı Karen Karapetyan ise yazılı açıklamasında muhaliflere seslenip ülkedeki siyasi krizin sona ermesi için görüşmelere katılmaları çağrısında bulunmuştu.
Karen Karapetyan da yazılı açıklamasında, "Tüm taraflara çözüm için siyasi irade göstermeleri, esnek davranmaları ve müzakere masasına oturmaları çağrısında bulunuyorum. Siyasi krizin çözülmesi için her ne kadar zor görünürse görünsün, medeni, uygulanabilir ve hızlı kararlara ihtiyaç duyulduğunun farkındayız" demişti.
Ermenistan Parlamentosu Sözcüsü Ara Babloyan ise yeni başbakan konusunu görüşmek için parlamentonun 8 Mayıs'ta olağanüstü toplanacağını açıkladı.
HÜKÜMET KARŞITI BAŞKENTTEKİ YOLLARI KAPADI
İktidar partisinin son açıklaması, ülkede gün boyu süren hükümet karşıtı gösterilerin aldından geldi.
Göstericiler, genel grev isteyen Paşinyan'ın çağrısıyla başkent Erivan'da gün boyu yolları kapattı. Havaalanına giden yollardan biri de kapatılanlar arasındaydı.
Fransız haber ajansı AFP, başkentte neredeyse tüm sokakların trafiğe kapandığını, çok sayıda dükkanın da kapalı olduğunu bildirdi.
Ülkedeki demiryolu taşımacılığı da protestolar nedeniyle aksadı.
Göstericiler "Özgür, bağımsız Ermenistan" sloganları attı.
Paşinyan akşam saatlerinde gösterilerin bugünlük son bulması çağrısı yaptı.
KÜLTÜR BAKANI VEKİLİ İSTİFA ETTİ
Ermenistan Kültür Bakanı Vekili Armen Amiryan, protestocuların bakanlık binasının önünde protesto gösterisi yapmasından ve ofisine giderek kendisiyle konuşmasıdan sonra istifa etti.
Açıklamayı yapan bakanlık sözcüsü, Amiryan'ın istifa nedenini belirtmedi.
Parlamento Sözcüsü Ara Babloyan ise protestocuların bazı milletvekillerinin evlerinin etrafını sardığını söyledi.
Protestorlara liderlik eden Paşinyan, iktidar partisini "Ermeni halkına savaş açmakla" suçluyor.
Ermenistan ikinci turda da başbakanını seçemezse, Parlamento'nun dağıtılması ve erken seçime gidilmesi gerekecek.
Paşinyan'a göre, böyle bir durumda seçimleri boykot etmek, muhalefetin seçenekleri arasında olacak.
ERKEN SEÇİM SÖZÜ VERMİŞTİ
Nikol Paşinyan başbakan olmaması halinde ülkede "siyasi bir tsunami" çıkacağını öne sürmüş, seçilmesi halinde ise erken seçim kararı alacağını söylemişti.
Eski başbakanlar Serj Sarkisyan ve Robert Koçaryan'ın iktidarı geri almaya çalıştıklarını iddia eden Paşinyan, "Beyler sizi uyarmak isterim. Halkın hoşgörüsünü zayıflık olarak yorumlamak gibi bir hataya düşerseniz, bir siyasi tsunamiye yol açarsınız. Bir kez daha halkın zaferini çalmak istiyorlar; herkesi sokağa çıkmaya çağırıyorum" demişti.
İKTİDAR 20 YILDIR CUMHURİYETÇİLERİN ELİNDE
Ermenistan'da, Cumhuriyetçi Parti 1999'dan beri iktidarda. Fransız haber ajansı AFP, geçtiğimiz günlerde taraflar arasındaki müzakereler sonucu, Cumhuriyetçilerin Paşinyan'a destek vereceği yönünde anlaştığını aktarmıştı.
Ancak Salı günü Paşinyan Facebook'tan bir video yayımlayarak Cumhuriyetçileri başbakanlığına köstek olmaya çalışmakla suçlamıştı.
"Sarkisyan'ın başkanlığında gece yarısı yapılan bir toplantıda Cumhuriyetçiler, başbakanlık seçimlerini engellemeye karar verdi" ifadelerini kullanan Paşinyan, protestoculara yeniden sokağa çıkmaları çağrısında bulunmuştu.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle