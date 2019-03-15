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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
15.03.2019 - 22:59, Son Güncelleme:

Kriz çıkaracak çifte hamle... Nükleer gözdağı

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Kriz çıkaracak çifte hamle... Nükleer gözdağı

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı (INDOPACOM), nükleer bomba taşıyan B-52H tipi uçağın Güney Çin Denizi'nde rutin tatbikat uçuşu gerçekleştirdiğini duyurdu. Öte yandan Rus basınındaki iddialara göre başka bir B-52H de Rusya sınırlarına yaklaştı. ABD Bugün Çin ve Rusya'ya karşı Kuzey Kutbu'ndaki buzullara yönelik yeni savunma stratejisi hazırladığını da duyurmuştu.

INDOPACOM'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Hava Kuvvetlerine bağlı Guam Adası'nda konuşlu, nükleer bomba taşıyan B-52H tipi uçağın Güney Çin
Denizi'nde rutin tatbikat uçuşu yaptığını bildirdi.

Açıklamada, "ABD uçakları, müttefiklerimize destek vermek, açık ve serbest bir Hint-Pasifik için düzenli olarak Güney Çin Denizi'nde faaliyet gösteriyor." ifadesi yer aldı.

RUSYA SINIRINA DA YAKLAŞTI İDDİASI

Öte yandan Rus basınındaki iddialara göre ABD Hava Kuvvetleri’ne ait Boeing B-52H Stratofortress stratejik bombardıman uçağı, Baltık bölgesinde Rusya sınırlarına yaklaştı.

Geçen hafta da yine ABD'ye ait bir B-52 bombardıman uçağı Japonya Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları ile aynı bölgede tatbikat yapmıştı.

ABD, Çin'in petrol kaynakları bakımından zengin Spartly ve Parcel adaları dahil Doğu ve Güney Çin Denizi'ndeki birçok ada üzerinde egemenlik iddia etmesine karşı çıkıyor.

Çin ise ABD'nin bu bölgelerde nükleer bombardıman uçakları ve savaş gemileri ile faaliyet göstermesini provokasyon olarak niteliyor.

YENİ BUZUL HAMLESİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Çin ve Rusya'ya karşı Kuzey Kutbu'ndaki buzullara yönelik yeni savunma stratejisi hazırlıyor.

Kongre'ye, talebi üzerine Pentagon ve Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından hazırlanan strateji belgesi haziranda sunulacak.

ABD'nin bu adımı, buzulların erimesiyle özellikle Rusya ve Çin'in Kuzey Buz Denizi'nde yeni ticari deniz rotası kurma çabaları sonrasında geldi.
Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Johnny Michael, söz konusu strateji hazırlığını teyit ederek, Pentagon'un bu adımla ABD topraklarını ve bölgedeki menfaatlerini korumayı hedeflediğini söyledi.

Belgenin geçen yıl yayımlanan Ulusal Savunma Strateji Belgesi'nin stratejisiyle örtüştüğünü kaydeden Michael, 2019 savunma bütçesinde de buzullara yönelik savunma stratejisinin güncellenmesinin talep edildiğini belirtti.
Michael, "Güncellenmiş strateji, Bakanlığın ABD'nin menfaatlerini nasıl koruyacağını ve Ulusal Savunma Stratejisi'nin öncelikleri çerçevesinde buzul bölgesinin güvenlik ve istikrarına nasıl destek vereceğini ortaya koyacaktır. Bu strateji üzerine çalışıyoruz ve tamamlandığında Kongre'ye sunacağız." ifadelerini kullandı.

BÜYÜK GÜÇ REKABETİ

Sözcü, buzul bölgelerine ilginin arttığını ve Çin ile Rusya'nın bölgedeki faaliyetlerinin, ABD'nin buzullardaki savunma stratejisini yenileme girişiminde rol oynayan faktör olduğunu vurguladı.

Geçen yıl yayımlanan ABD Ulusal Savunma Stratejisi, terör tehdidinin artık ABD için öncelik olmadığını, ulusal savunma açısından "büyük güç rekabetinin" daha öncelikli olduğunu ortaya koymuştu.

Çin'in Rusya ile iş birliği içinde buzullar üzerinden Avrupa ve Kanada'ya yeni bir ticari deniz rotası kurma çabası, ABD'de tartışmaya neden olmuştu.
Pentagon, ekimde buzullarda "USS Harry Truman" uçak gemisini yüzdürmüş ve Alaska'daki savaş uçağı sayısını artırmıştı. Bunların yanı sıra ABD ordusunun İzlanda'ya P-8 tipi keşif uçağı konuşlandırmayı planladığı belirtiliyor.

ABD, ilk buzul savunma stratejisini George W. Bush'un başkanlığı döneminde 2000 yılında yayımlamıştı.

İkinci ve üçüncü buzul savunma stratejileri de Barack Obama'nın başkanlığı döneminde 2013 ve 2016'da yayımlanmıştı.

 

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