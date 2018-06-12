Kritik zirve sonrasında Moskova'dan ilk tepki
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yaptığı tarihi görüşmenin ardından basın mensuplarının karşısına çıktı. Trump açıklama yaparken Rusya'dan kritik görüşmeyle ilgili ilk tepki geldi.
Trump’ın açıklamaları sırasında Rusya’dan kritik açıklamalar geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı tarafından yapılan açıklamalarda, “Rusya bu gelişmeden sadece memnun değil, nükleerden arındırılması için destek olmaya hazırdır. Rusya, bu görüşmeyi pozitif değerlendiriyor ama şeytan ayrıntıda gizlidir” ifadesini kullandı. RIA’ya konuşan Peskov, “Rusya, çözüme katkı sağlamak için hazırdır. Sorunlar müzakere ile çözülür” dedi.
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