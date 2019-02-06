Kritik zirve

WASHINGTON’da bugün gerçekleştirilecek ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katılacağı küresel koalisyon toplantısına ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ev sahipliği yapacak. Toplantının gündeminde “Suriye’de birkaç hafta içinde nihayetlenmesi beklenen DEAŞ’a yönelik askeri operasyonların ardından mücadelenin hangi boyutta sürdürüleceği” konusu var.



ABD’NİN GÜNDEMİ

ABD, Suriye’de istikrarın ancak Birleşmiş Milletler önderliğinde yürütülecek siyasi çözüm süreciyle sağlanabileceği konusunda ısrarlı. Trump yönetiminin toplantının gündeminde tutacağı konulardan biri Suriye’deki İran etkisi olacak. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ı Irak’tan izlemeye devam edeceklerine yönelik sözleri Bağdat’ın tepkisine neden olmuştu. Koalisyon üyeleri, ABD’nin DEAŞ’a yönelik kampanyanın askeri boyutunu tamamen Irak’a taşıma niyetinde olup olmadığı sorusuna yanıt arayacak. ABD Dışişleri, koalisyon üyelerinden terör örgütü YPG’nin ana unsur olduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından tutulan yabancı DEAŞ militanlarının vatandaşı oldukları ülkeler tarafından geri alınmasına yönelik talebini yineleyecek.

GÜVENLİ BÖLGE

Ankara’nın Fırat’ın doğusu için beklediği güvenli bölge konusunun da toplantıda ele alınması bekleniyor. 74 ülke ve 5 çok taraflı kuruluşun temsil edildiği küresel koalisyonun Washington buluşması öncesinde ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ‘Suriye Küçük Grubu’ olarak bilinen ülkelerin bakanlarıyla bir araya gelecek. Ankara’nın başından beri itiraz ettiği küçük grup formatında ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün bulunuyor. Amerikan tarafı, bu grubu “Suriye’deki beklenti ve hedefler konusunda aynı fikirde olan ülkeler” olarak tanımlıyor. ‘Küçük Grup’, Suriye’nin geleceği için tek çıkışın BM önderliğinde Cenevre’de yürütülecek siyasi süreç olduğunu savunuyor ve Türkiye’nin Rusya ve İran ile birlikte tarafı olduğu Astana sürecine mesafeli.

DÖRT BAŞLIK

‘Küçük Grup’ toplantısının ardından küresel koalisyon bakanlar toplantısı Mike Pompeo’nun konuşmasıyla açılacak. İki buçuk saat sürmesi beklenen sabah oturumunun ardından aile fotoğrafı çekilecek ve DEAŞ’tan kurtarılan alanlardaki azınlıkların korunmasının tartışılacağı çalışma yemeğine geçilecek. Öğleden sonra koalisyonun 2019 hedeflerinin belirleneceği oturumun ardından yayınlanacak ortak deklarasyonla birlikte toplantı sona erecek. Telekonferans yöntemiyle gazetecilere bilgi veren ABD’li üst düzey bir yetkili, sınır yenilgisi DEAŞ’a karşı mücadelenin bir dönüm noktası olsa da bunun onlarla mücadele kampanyasının bittiği anlamına gelmediğini vurguladı.

Aynı yetkili, toplantının kendileri açısından gündemini 4 maddede özetledi: “Birincisi, Irak ve Suriye’de DEAŞ’ın askeri yenilgisinin ardından kalıcı mücadelenin devamı için neler yapılması gerektiği. İkincisi, küresel koalisyonun yeni Irak hükümetine destek ve bağlılığının teyidi. Üçüncüsü, 2019 önceliklerinin belirlenmesi. Dördüncüsü de

DEAŞ’ın işlediği suçlardan sorumlu tutulması.”

ABD’DEN YPG’YE JENERATÖR TAKVİYESİ



SURİYE’den çekileceğini açıklayan ABD yönetimi, terör örgütü PKK’nın kolu YPG’nin elindeki bölgeye zırhlı araç, iş makinesi, jeneratör gibi malzemeler taşıyan yaklaşıl 150 TIR’la sevkıyat yaptı. ABD, önceki gece 21.30 sularında Irak-Suriye sınırındaki Simelka kapısından TIR’ları YPG’nin en büyük bileşenini oluşturduğu SDG bölgesine soktu. AA’nın haberine göre TIR’lar, dün öğle saatlerinde ABD ordusunun YPG ile kullandığı Harab Işk ve Sırrin’deki depolara ulaştı. AA’nın tırların akşam saatlerindeki geçişi sırasında kaydettiği görüntülerde, kasalarda oldukça büyük jeneratörlerin yüklü olduğu dikkat çekti. Jeneratör nakli, ABD’nin Suriye’nin kuzeyindeki üslerde artan enerji ihtiyacını karşılamak istediği ya da enerji kaynağına ihtiyaç duyulacak yeni üslerin kurulması için hazırlık yaptığı ihtimalini akla getirdi.

ABD: SDG’NİN ELİNDEKİ TUTUKLU DEAŞ’LILAR ÜLKELERİNE GÖNDERİLSİN

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye’de terör örgütü YPG’nin ana unsur olduğu SDG tarafından ele geçirilen DEAŞ militanlarının vatandaşı oldukları ülkelere geri gönderilmesi çağrısı yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Robert Palladino, pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, “ABD, diğer ülkelere SDG’nin tutukladığı DEAŞ’lıları geri alarak yargılamaları çağrısı yapıyor” dedi. Palladino, bu militanların çeşitli ülkelerin vatandaşı olduğuna dikkat çekti. Palladino, Irak ve Suriye’de kontrol ettikleri toprakların büyük ölçüde geri alınmış olmasına rağmen, DEAŞ’ın uluslararası güvenliğe yönelik önemli bir terör tehdidi olmayı sürdürdüğünü de sözlerine ekledi. Washington, söz konusu DEAŞ militanlarının vatandaşlığını taşıdıkları ülkelere iade edilerek buralarda yargılanmasını istiyor. SDG gözetiminde, 3 binin üzerinde DEAŞ’lı olduğu tahmin ediliyor ancak ABD net sayı vermekten kaçınıyor.