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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
24.07.2019 - 22:02, Son Güncelleme:

Kritik Türkiye toplantısından o bilgi sızdı... Trump karşı

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Kritik Türkiye toplantısından o bilgi sızdı... Trump karşı

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhuriyetçi senatörler arasında Beyaz Saray'da dün gerçekleştirilen toplantıda Trump'ın senatörlere, "Türkiye'ye yaptırım uygulamak istemediğini" söylediği ileri sürüldü.

Amerikan CNN kanalında yer alan ve toplantıya katılan iki Cumhuriyetçi senatöre dayandırılan haberde, Trump ile senatörler arasındaki fikir ayrılığına vurgu yapıldı.

"Trump, Cumhuriyetçi senatörlere Rus silahı almasından dolayı Türkiye'ye yaptırım uygulamak istemediğini anlattı" başlıklı haberde, basına kapalı gerçekleştirilen ve 70 dakika süren toplantıda, Trump'ın Türkiye'ye muhtemel yaptırımlar konusunda somut ve spesifik değerlendirmeler yapmadığı, bunun yerine meseleye ilişkin genel değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

Buna göre senatörlerin, "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası" (CAATSA) bağlamında Türkiye'ye yaptırım uygulanması gerektiğini ancak Türkiye'nin NATO üyesi olmasının durumu komplike hale getirdiğini ifade ettikleri kaydedildi.

"SATABİLİYOR OLMAYI İSTERDİM"

Habere göre Trump, kendi yönetiminin almak durumunda kaldığı F-35 kararı dolayısıyla bir kez daha Barack Obama yönetimini suçladı ve "Halen Türkiye'ye F-35 uçaklarını satabiliyor olmayı isterdim." yorumunu yaptı.
Aynı bağlamda Trump, kendinden önceki yönetimin hatalarına dikkati çekerek, Türkiye'ye S-400'lerden dolayı yaptırım uygulamak istemediğini senatörlere ifade etti.

Toplantıda Trump'ın, Türkiye ve S-400 dışındaki iç politika konularına da girdiği ve bazı eski senatörleri İran konusunda suçladığı da aktarıldı.

"TAMAMININ UYGULANMASINA KARŞI ÇIKTI"

Konuyla ilgili Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan haberde de Trump'ın, "NATO müttefiki Türkiye'ye CAATSA yaptırımlarının tamamının uygulanmasına karşı çıktığını" dile getirdiği bildirildi.

Haberde, Trump ile bazı senatörler arasında hafif atışmaların da yaşandığı belirtilen görüşmede, ABD Başkanı'nın yaptırımlardan ziyade Türkiye ile nasıl müzakere edilmesi gerektiği konusuna vurgu yaptığı ifade edildi.

BEYAZ SARAY'DA ELE ALINDI

ABD Başkanı Trump ile 45 Cumhuriyetçi senatör, Türkiye ve S-400 meselesini Beyaz Saray'da dün yapılan görüşmede ele almıştı. Görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

Trump, Türkiye konusunda geçen hafta yaptığı son açıklamada, Barack Obama yönetiminin Türkiye ile ilgili hatalarına vurgu yaparak, "Birçok bakımdan çok zor bir durum. Türkiye bağlamında önceki yönetim çok büyük hatalar yaptı ve bu çok kötü. Dolayısıyla şu anda (yaptırımlar konusuna) buna bakıyoruz, ne yapabileceğimize bakıyoruz. Henüz (kararımızı) açıklamadık." demişti.

Trump, bu açıklamasından kısa süre önce ise, "Türkiye'ye yaptırım getirecek misiniz?" şeklindeki bir soruya, "Hayır. Şu anda (Türkiye'ye yaptırım konusu) buna bakmıyoruz." şeklinde yanıt vermişti.

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