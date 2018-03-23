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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
23.03.2018 - 17:37, Son Güncelleme:

Kritik toplantı öncesi AB’den dikkat çekici mesajlar: Kolay olmayacak

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Kritik toplantı öncesi AB’den dikkat çekici mesajlar: Kolay olmayacak

AVRUPA Birliği ile Türkiye arasında 26 Mart’ta Bulgaristan’ın Varna şehrinde yapılacak olan toplantıya günler kala AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’tan dikkat çekici bir mesaj geldi. Brüksel’de iki gün süren devlet ve hükümet başkanları düzeyindeki AB Zirvesi’nin ardından AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Tusk, “Kolay olmayacak” dedi.

AB Zirvesi sonuç bildirisine yansıyan ve Türkiye’nin 28 Birlik üyesi tarafından güçlü şekilde kınanmasına neden olan Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’ndeki gelişmelerin Varna’daki toplantının da gündeminde olacağını söyleyen Tusk, “Suriye ve ülkedeki durum gibi diğer karmaşık konular da ele alınacak” diye konuştu. AB ile Türkiye’nin komşu olduğuna dikkat çeken Tusk, açık şekilde konuşmanın ve ortak çıkar alanlarında çalışmanın yollarının bulunmasının önemine dikkat çekti.

Juncker de Varna Zirvesi’ne karışık ve farklı duygularla baktığını belirterek, “AB ile Türkiye arasındaki sorunlar kitlesi büyümekten geri kalmıyor” ifadelerini kullandı. Diyalog vurgusu yapan Juncker, “Farklılıklarımızı gizlemeyeceğimiz ancak işbirliğimizi iyileştirmenin yollarını arayacağımız samimi ve açık bir tartışma olacak” dedi.

GERİLİM ARTTI

AB, Brüksel ile Ankara arasındaki son diyalog fırsatlarından biri olarak görülen 26 Mart’ta Bulgaristan’ın Varna şehrinde Türkiye ile yapacağı toplantı öncesinde gerilimi tırmandırdı. Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY) ve Yunanistan’ın taleplerini karşılamak amacıyla, Brüksel’de sona eren zirvede, Kıbrıs açıklarında ve Ege Denizi’nde Türkiye’nin eylemlerini yasa dışı olarak niteleyen ve güçlü şekilde kınayan AB, Ankara’nın uyarılarını görmezden geldi.

AB, sonuç bildirisi taslağında yer alan ifadeleri nihai metne de aynen yansıttı. Kınamanın yanı sıra, Türkiye’ye bölgedeki faaliyetlerine son vermesi çağrısını ve GKRY’nin, ‘AB hukuku ile uluslararası hukuka dayalı’ egemenliği bağlamında doğal kaynaklardan faydalanma hakkına saygı talebini içeren bildiri, Brüksel’in bir aday ülkesine karşı, iki üye ülkesiyle tam dayanışma sergilediği bir belge niteliğine büründü. Belgede, sınırı geçtikleri için tutuklanan Yunan askerlerine özel atıf yapılıp hızlı çözüm çağrısı yapılması da Ankara’nın tepkisine neden olan bir başka unsur oldu.

UYARILARA RAĞMEN

Türkiye, taslak belgenin detaylarının belli olmasının ardından AB Daimi Temsilciliği aracılığıyla Birlik kurumları, üye ülkelerdeki büyükelçilikleri aracılığıyla da başkentler nezdinde yoğun temas trafiği başlattı. Türkiye’nin, ‘köprü olarak görülen Varna toplantısını tehlikeye atacak ya da bu toplantı üzerinde olumsuz yansımaları olacak bir metinden kaçınılması’ doğrultusundaki çağrıları AB nezdinde karşılık bulmadı. AB, özellikle GKRY’nin, sonuç bildirisinin Türkiye bölümünün mevcut halinden daha da sert hale getirilmesine yönelik girişimleri engellemekle yetindi.

DIŞİŞLERİ’NDEN TEPKİ

Türkiye metninde değişikliğe gidilmemesi üzerine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, AB’nin Kıbrıs konusundaki tarafsızlığını tamamen yitirdiğini belirterek, “AB Zirvesi’nde yine Rum-Yunan tezlerine hizmet eden, ülkemiz aleyhine kabul edilemez ifadeler içeren bir yazımla karşı karşıya kaldık” dedi. AB’nin bu iki ülkeye sadece üye oldukları için, haklı olup olmadıklarına bakmaksızın destek verdiğinin altını çizen Aksoy, “Biz AB ile olumlu bir gündem oluşturmaya çalışırken bu tarz kararlar yapıcı bir sonuç doğurmayacak” ifadelerini kullandı.

 

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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