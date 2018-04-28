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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
28.04.2018 - 14:41, Son Güncelleme:

Kritik toplantı Moskova'da başladı... İlk açıklamalar

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Kritik toplantı Moskova'da başladı... İlk açıklamalar

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif arasındaki üçlü toplantı başladı. Toplantının basına açık bölümünde konuşan Lavrov, Suriye'de normalleşme için Astana formatı kapsamında acil olarak kolektif önlemler almaları gerektiğini belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çavuşoğlu ve Zarif ile yaptıkları görüşmenin sonunda Suriye kriziyle ilgili ortak deklarasyon kabul ettiklerini açıkladı.

Lavrov, "Bu toplantıyı Suriye ve çevresindeki zorlu durumu istişare etmek için yapmaya karar verdik. Suriye'nin bu zorlu koşullar altında barış ve normalleşme yolunda ilerlemesi için bir yılı aşkın süre önce oluşturulan Astana formatı kapsamında acil olarak kolektif önlemler almalıyız" dedi.

Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye krizinin bölgedeki uluslararası sınırlara yönelik bir tehdit oluşmadan çözülmesinden yana olduğunu kaydeden Lavrov, üç ülkenin de Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediğini vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı, Moskova, Ankara ve Tahran'ın Suriye hükümetine ülkeyi teröristlerden temizleme konusunda yardımcı olabileceğinin altını çizdi.

Bu arada Lavrov, Rusya'nın Suriye'de diyaloğu engelleme girişimleri tespit ettiğini söyledi.

Lavrov, "Son haftalarda yaşanan gelişmeler, herkesin Suriye'de barışa ihtiyaç duymadığını gösteriyor. Suriye'de çözüm için umutların yeşerdiği her seferde, umuda saldırı düzenlendi. Diyaloğu ve anayasa komisyonu kurulmasını engellemek için girişimler var" ifadelerini kullandı.

Kritik toplantı Moskovada başladı... İlk açıklamalar

'ABD, İNGİLTERE VE FRANSA'NIN SALDIRISI BARIŞÇIL ÇÖZÜM PERSPEKTİFİNE ZARAR VERDİ'

Lavrov, bu kapsamda ABD, İngiltere ve Fransa'nın 14 Nisan'da kimyasal saldırı iddialarına dayanarak Suriye'ye düzenlediği füze saldırısını anımsatarak şöyle konuştu:
"Biz sizlerle birlikte inşa ederken diğer meslektaşlarımız ise uluslararası hukuk ihlallerinde bulunmaktan kaçınmadan ortak yapıcı çabaların sonuçlarını ortadan kaldırma girişiminde bulunuyor. 14 Nisan'daki saldırı da bu girişimlerden biri. Zira bu saldırı, sadece ülkedeki ve uluslararası arenadaki durumu etkilemedi, barışçıl çözüm yolunda ilerleme perspektifine de zarar verdi."

ORTAK DEKLARASYON KABUL EDİLDİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'le yaptıkları görüşmenin sonunda Suriye kriziyle ilgili ortak deklarasyon kabul ettiklerini açıkladı.

Görüşmenin sonunda düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "Bugünkü görüşmemizin sonuçlarının yer aldığı bir ortak deklarasyon kabul ettik. Her halükarda BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararı ve Soçi'de Suriye Ulusal Diyalog Konseyi'nin tavsiyeleri doğrultusunda siyasi çözümün alternatifsizliğine sıkı bağlılığımızı koruyoruz" dedi.

Lavrov, Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye'yi bölme girişimlerini kabul edilemez bulduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da, Suriye krizinde her türlü askeri çözümün yasa dışı olacağını vurguladı.

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