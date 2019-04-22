Kritik seçimini yaptı

Beş yıl boyunca Ukrayna’yı kimin yöneteceğini belirleyecek seçimler için halk dün sandık başına gitti. 2014’teki bu yana Rusya’nın elinde bulunan Kırım Yarımadası ile doğuda ayrılıkçı Lugansk ve Donetsk bölgelerinde halk seçime katılmadı. 30 bin sandıkta oy verme işlemi dün sabah Türkiye saati ile 08.00’da başladı. Sandıklar 20.00’de kapandı. Oy verme işleminin bitmesinin hemen ardından gelen ilk sonuçlarda 31 Mart’taki ilk turda yüzde 30 oy alan Volodimir Zelenski’nin yarışı açık ara farkla önde tamamladığı görüldü. 13 bin kişiyle sandık başında yüz yüze yapılan ankete göre; ünlü komedyen oyların yüzde 73.2’sini alarak ülkenin yeni Cumhurbaşkanı seçildi. Petro Poroşenko ise yüzde 25.3 oy aldı.

YENİLGİYİ HEMEN KABUL ETTİ

İlk sonuçların ardından Poroşenko yenilgiyi kabul ederken, siyaset sahnesinden çekilmeyeceğini vurguladı. Zelenski ise “Sizi asla hayal kırıklığına uğratmayacacağım” açıklaması yaptı. Zelenski sözlerini şöyle sürdürdü: “Henüz resmen cumhurbaşkanı değilim ama bir Ukrayna vatandaşı olarak tüm eski Sovyet ülkelerine ‘Bize bakın! Her şey mümkün’ diyebilirim.”

‘AVRUPA’NIN PARÇASIYIZ’

Birbirinin karşıtı olan iki aday, dün öğle saatlerine doğru oylarını kullandı. Sandık başına gelen Poroşenko imalı konuşarak, “Bu seçimlerde halkımızın gerçekten demokratik ortamda yönetimi belirleyecek olmasından gurur duyarım. Geride bıraktığımız beş yılda seçim dahil Ukrayna’daki demokratik kurumlar garanti altına alınmış durumda. Artık Avrupa halklarının bir parçasıyız” dedi.

‘MÜTHİŞ BİR GÜN’

Seçimlerin favorisi Zelenski ise komedyen üslubuna yaraşır biçimde oyunu kullandı. Eşi Elena ile birlikte sandığa gelen Zelenski, “Bugün müthiş bir gün. Sabah kalktığımızda çocuklarla birlikte kahvaltı yaptık. Omlet ve kahvenin yanına müzik de açtık. Eminem’i dinledik. Kim hak ediyorsa dürüstçe kazanmasını diliyorum. Bu seçimle Ukrayna halkını birleştirmeyi başardık. Siz gazetecileri de barıştıracağız” esprisi yaptı.

BİLGİ NOTU



30 milyon seçmen sandık başına giderken, yaklaşık 5 milyon Ukrayna vatandaşının yaşadığı Donbas ve Rusya tarafından ilhak edilen Kırım’da sandık kurulamadı.

2700 YABANCI GÖZLEMCİ İZLEDİ



Bir önceki turda en yüksek oyu alan iki aday olmaları nedeniyle mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve komedyen Vladimir Zelenski bu turda devlet başkanlığı koltuğu için yarışıyor. Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu, 20 uluslararası kuruluş ve 21 ülkeden 2 bin 700 yabancı gözlemcinin seçimleri takip ettiğini duyurdu. Seçimin 31 Mart’taki ilk turunda Vladimir Zelenski yüzde 30.24 ile birinci, Petro Poroşenko ise yüzde 15.95 oy ile ikinci olmuştu. Seçime katılan adaylardan hiçbirinin yüzde 50’nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçimler ikinci tura kalmıştı.