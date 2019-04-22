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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nerdun HACIOĞLU
22.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kritik seçimini yaptı

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Kritik seçimini yaptı

Ukrayna’da halk 2014’teki buhranlı hadiselerden sonra en kritik tercihini dün yaptı. Başkanlık seçimlerinin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Poroşenko ile hiçbir siyasi geçmişi bulunmayan ve ayrıca mesleği komedyenlik olan Zelenski yarıştı. Sandık çıkış anketlerine göre; Zelenski oyların yüzde 73’ünü aldı.

Beş yıl boyunca Ukrayna’yı kimin yöneteceğini belirleyecek seçimler için halk dün sandık başına gitti. 2014’teki bu yana Rusya’nın elinde bulunan Kırım Yarımadası ile doğuda ayrılıkçı Lugansk ve Donetsk bölgelerinde halk seçime katılmadı. 30 bin sandıkta oy verme işlemi dün sabah Türkiye saati ile 08.00’da başladı. Sandıklar 20.00’de kapandı. Oy verme işleminin bitmesinin hemen ardından gelen ilk sonuçlarda 31 Mart’taki ilk turda yüzde 30 oy alan Volodimir Zelenski’nin yarışı açık ara farkla önde tamamladığı görüldü. 13 bin kişiyle sandık başında yüz yüze yapılan ankete göre; ünlü komedyen oyların yüzde 73.2’sini alarak ülkenin yeni Cumhurbaşkanı seçildi. Petro Poroşenko ise yüzde 25.3 oy aldı.

YENİLGİYİ HEMEN KABUL ETTİ

İlk sonuçların ardından Poroşenko yenilgiyi kabul ederken, siyaset sahnesinden çekilmeyeceğini vurguladı. Zelenski ise “Sizi asla hayal kırıklığına uğratmayacacağım” açıklaması yaptı. Zelenski sözlerini şöyle sürdürdü: “Henüz resmen cumhurbaşkanı değilim ama bir Ukrayna vatandaşı olarak tüm eski Sovyet ülkelerine ‘Bize bakın! Her şey mümkün’ diyebilirim.”

‘AVRUPA’NIN PARÇASIYIZ’

Birbirinin karşıtı olan iki aday, dün öğle saatlerine doğru oylarını kullandı. Sandık başına gelen Poroşenko imalı konuşarak, “Bu seçimlerde halkımızın gerçekten demokratik ortamda yönetimi belirleyecek olmasından gurur duyarım. Geride bıraktığımız beş yılda seçim dahil Ukrayna’daki demokratik kurumlar garanti altına alınmış durumda. Artık Avrupa halklarının bir parçasıyız” dedi.

‘MÜTHİŞ BİR GÜN’

Seçimlerin favorisi Zelenski ise komedyen üslubuna yaraşır biçimde oyunu kullandı. Eşi Elena ile birlikte sandığa gelen Zelenski, “Bugün müthiş bir gün. Sabah kalktığımızda çocuklarla birlikte kahvaltı yaptık. Omlet ve kahvenin yanına müzik de açtık. Eminem’i dinledik. Kim hak ediyorsa dürüstçe kazanmasını diliyorum. Bu seçimle Ukrayna halkını birleştirmeyi başardık. Siz gazetecileri de barıştıracağız” esprisi yaptı.

BİLGİ NOTU

30 milyon seçmen sandık başına giderken, yaklaşık 5 milyon Ukrayna vatandaşının yaşadığı Donbas ve Rusya tarafından ilhak edilen Kırım’da sandık kurulamadı.

2700 YABANCI GÖZLEMCİ İZLEDİ

Bir önceki turda en yüksek oyu alan iki aday olmaları nedeniyle mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve komedyen Vladimir Zelenski bu turda devlet başkanlığı koltuğu için yarışıyor. Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu, 20 uluslararası kuruluş ve 21 ülkeden 2 bin 700 yabancı gözlemcinin seçimleri takip ettiğini duyurdu. Seçimin 31 Mart’taki ilk turunda Vladimir Zelenski yüzde 30.24 ile birinci, Petro Poroşenko ise yüzde 15.95 oy ile ikinci olmuştu. Seçime katılan adaylardan hiçbirinin yüzde 50’nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçimler ikinci tura kalmıştı.

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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