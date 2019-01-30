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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Cansu ÇAMLIBEL/ WASHINGTON
30.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kritik isimden ilk basın toplantısı: Kuzeydoğu Suriye’de çözüme güven yüksek

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Kritik isimden ilk basın toplantısı: Kuzeydoğu Suriye’de çözüme güven yüksek

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den çekilme kararına tepki olarak istifa eden eski Savunma Bakanı James Mattis’in yerine vekaleten atanan Patrick Shanahan, ‘bakan vekili’ sıfatıyla ilk basın toplantısını düzenledi.

Trump yönetimine katılmadan önce uzun yıllar havacılık devi Boeing’de yöneticilik yapan Patrick Shanahan’ın ilk basın toplantısındaki gündem maddeleri Suriye ve Venezuela oldu. Suriye’de en karmaşık denklemin Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kontrolündeki kuzeydoğuda olduğuna işaret eden Shanahan, Türkiye’nin ismini vermeden şu ifadaleri kullandı: “Pek çok tartışmalı konu var ama dosyaya bakanların çözüm bulunacağına dair güveni yüksek.”

Shanahan’ın basın toplantısından önemli satır başları şunlar:

m Henüz çekilmenin erken aşamalarındayız. Planlanmış, koordine edilmiş ve disiplinli bir çekilme olacak.

DEAŞ artık Suriye’de yönetim gücünü kaybetmiş durumda. DEAŞ liderliğinin büyük bölümünü ortadan kaldırdık. Mali kaynaklarını büyük ölçüde zayıflattık. Artık kilit bölgeleri kontrol etmiyorlar. Bundan iki yıl önce kontrollerinde olan toprakların yüzde 99.5’luk bölümü Suriyelilere geri verildi. Birkaç hafta içinde bu oran yüzde 100 olacak.

‘KARMAŞIK BİR SINIR VAR’

Kuzeydoğu Suriye karmaşık bir sınır. Sınırın bir tarafında 3.5 milyon mülteci var, diğer tarafında ise büyük sayıda yerlerinden edilmiş kişi var. Askerden askere pek çok konuşma oluyor, dışişleri bakanlıkları arasında da keza. Özel Temsilci Büyükelçi James Jeffrey şu an bölgede. Suriye’nin bu bölgesine destek için Avrupa başkentlerinde devam eden çok önemli görüşmeler var. Aynı şekilde kuzeydoğu Suriye’deki ortaklarımız SDG ile önemli görüşmeler içindeyiz.

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