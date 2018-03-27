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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
27.03.2018 - 12:12, Son Güncelleme:

Kritik gelişme... Vize heyeti Nisan'da geliyor

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Kritik gelişme... Vize heyeti Nisan'da geliyor

TÜRKİYE’nin vize muafiyeti için gerekli olan ancak henüz karşılanmayan yedi kriter için sunduğu pozisyon belgesine ilişkin çalışmaları tamamlama aşamasına gelen Avrupa Birliği Komisyonu, Ankara’ya teknik bir heyet göndermeyi planlıyor. Heyetin, belgeye ilişkin pürüzleri gidermek ve AB açısından kabul edilebilir hale gelmesini sağlamak amacıyla nisanda Türkiye’de olması öngörülüyor.

Komisyon, vize muafiyeti konusunda Türkiye’ye heyet göndermek için üye ülkelerden oluşan AB Konseyi’nden yetkiyi geçtiğimiz günlerde talep etti. Konsey de bu talebe olumlu ışık yaktı. Bununla birlikte Komisyon’un tercihi, heyetin ziyaretini Varna’da düzenlenen AB-Türkiye Liderler Toplantısı sonrasına bırakmak oldu. Heyetin AB Komisyonu Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü yetkilileri başta olmak üzere ilgili birimlerden oluşması öngörülüyor. Heyetin ziyaretinin nisanın ortasını bulabileceği belirtiliyor. 

‘65’ TALEBİ

Komisyon, vize konusunda adım atma sinyali verirken bazı üye ülkelerin olumsuz yaklaşımları sürüyor. Bu çerçevede, Komisyon’un Türkiye’nin karşıladığını belirttiği ve değerlendirme raporlarına da yansıttığı 65 kriteri sorgular bir tavır ortaya çıktı. Bazı AB üyeleri, Komisyon’dan sadece karşılanmayan 7 kriter üzerine odaklanmamasını, karşılandığı belirtilen 65 kriterin de tekrar incelemeye alınmasını talep etti. Komisyon’un yanıtı ise, “Daha önce yapılan değerlendirmelerde 72 kriterin tamamı incelendi. Bir sonraki değerlendirmede de aynı yöntem izlenecek ve kriterleri karşılama düzeyinde gerileme varsa belgeye yansıtılacak” oldu. 

HIZLI ADIM BEKLENTİSİ

Türkiye, sunduğu belge üzerindeki teknik çalışmaların bir an önce tamamlanmasını bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Varna’da vize muafiyetini öncelikli konular arasında saymıştı. Erdoğan, ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, “AB bu noktada adımını bir an önce atarsa o da bizi rahatlatacaktır. Bu siyasi bir mesele haline getirilmemeli, vatandaşlarımızın AB’ye olan güvenini sarsacak bir hal almamalıdır” ifadelerini kullanmıştı.

 

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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