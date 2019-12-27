Kritik bölgeye Türk konvoyu

RUSYA ve rejim güçlerinin İdlib’in güneyinde sivilleri de hedef alan saldırılarının önceki geceden itibaren biraz olsun azaldığı bildirildi. Saldırıların azalmasında, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyetinin Rus yetkililerle yaptığı görüşmelerin rol oynadığı değerlendiriliyor. Hafta başında Moskova’ya giden Türk heyetin ziyaretinin planlanandan uzun sürdüğü ve üç gündür Rusya’da olduğu öğrenildi.

KONVOY GİRİŞ YAPTI

Saldırıların azalmasından sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait bir konvoyun İdlib’e giriş yapması dikkat çekti. Yerel kaynaklar, bölgede bulunan TSK’ya ait gözlem noktalarının mühimmat ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla İdlib’in kuzeyinden dün sabaha karşı giriş yapan ve bir süre burada kalan askeri konvoyun daha sonra güney istikametine doğru hareket ettiği bilgisini paylaştı. Konvoyda bulunan personelin de bazı noktalarda görev değişimi yapacağı öğrenildi. Esad güçleri geçen salı TSK’nın Surman köyünde bulunan 8 numaralı gözlem noktasını çevrelemişti. Güvenlik kaynakları burada bulunan personelin ihtiyaçlarının karşılanmasında bir sorun olmadığını bilgisini yineledi. Dün ayrıca Birleşmiş Milletler, İdlib’e 43 TIR insani yardım yolladı. Yerel muhalif kaynaklar, saldırıların azalmasına rağmen Maarat el Numan ve Serakib ilçeleri kırsalında Türkiye sınır hattına doğru göçün devam ettiği bilgisini verdi. Türkiye sınırına gelen sivillerin, Hatay’ın Reyhanlı ilçesi karşısında Suriye içinde bulunan çadır kentlere yerleştirilme işlemi sürüyor. Birçok ailenin, çadır kentlere daha önce gelmiş olanların yanına yerleştirildiği belirtiliyor.