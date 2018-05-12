Kreş öğretmeni 4 yaşındaki çocuğu taşlattı!
ABD'de bir kreş öğretmeninin, 4 yaşındaki bir öğrencisini 'cezasını çekmesi için' arkadaşlarına taşlattığı görüntüler ortaya çıktı. Skandalın ardından öğretmenin sorgulandığı öğrenildi.
Akıllara durgunluk veren olay 26 Nisan tarihinde ABD’nin Arkansas eyaletindeki bir kreşte yaşandı. Polisin verdiği bilgilere göre, kreşte görevli bir öğretmen, 4 yaşındaki bir öğrencisine yaramazlık yaptığı için ceza vermek istedi. Ancak öğretmenin bulduğu ‘ceza’ adeta ‘insanlık dışıydı.’
4 yaşındaki çocuğu arkadaşlarından ayıran öğretmen, çocuğun kreşte bulunan en az 6 arkadaşına yerdeki taşları alarak kendisine atmalarını istedi. Bunun üzerine çocuklar ellerine geçirdikleri taşları 4 yaşındaki arkadaşlarına atmaya başladı.
O anlar, kreşte bulunan diğer öğretmenler tarafından gizlice görüntülenerek polise ulaştırıldı. Cani öğretmenin olayla ilgili sorgulandığı ifade edildi.
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