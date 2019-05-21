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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
21.05.2019 - 14:11, Son Güncelleme:

Kremlin'den Zelenskiy'e yaptırım tepkisi

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Kremlin'den Zelenskiy'e yaptırım tepkisi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını sıkılaştırılmasına yönelik çağrıların, Ukrayna'daki durumu düzeltmeyeceğini belirterek, "Yaptırımların sertleştirilmesine yönelik söylemler, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ülkenin güney doğusundaki sorunu çözmesine yardımcı olmaz." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da, Zelenskiy'nin, ABD'nin Rusya'ya yaptırımlarını sürdürmesi çağrısını gazetecilere değerlendirdi.

Ukrayna yönetiminden henüz yenilikçi bir yaklaşım göremediklerini öne süren Peskov, "Yaptırımların sertleştirilmesine yönelik söylemler, Zelenskiy'nin ülkenin güney doğusundaki sorunu çözmesine yardımcı olmaz." diye konuştu.

ABD yönetiminin, Rus gazını Almanya'ya taşıması planlanan Kuzey Akım 2 projesine yönelik yaptırım hazırlıklarına da değinen Peskov, "Kuzey Akım 2, uluslararası dev şirketlerin yer aldığı ve inşaatın büyük oranda tamamlandığı uluslararası bir proje. Projenin tamamlanacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, Japonya'da düzenlenecek G20 zirvesinde bir araya gelmeleri halinde, Avrupa'nın enerji güvenliğine dair konuları da istişare edebileceklerini söyledi.

ABD Enerji Bakanı Rick Perry, dün yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin Kuzey Akım 2 projesinde yer alan şirketlere yönelik yaptırım kararını kısa süre içinde açıklayacaklarını belirtmişti.

Toplam maliyetinin 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

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