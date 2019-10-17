Kremlin'den Trump'ın skandal mektubuna ilk tepki geldi
ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 9 Ekim'de yazdığı ortaya çıkan skandal mektuba ilk tepki Kremlin'den geldi.
Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, günlük basın toplantısında gelen bir soru üzerine ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye gönderdiği mektubu değerlendirdi.
Peskov yaptığı açıklamada, "Devlet başkanlarının yazışmalarında böyle dil kullanması sık karşılaşılan bir durum değil. Son derece alışılmadık bir mektup" ifadelerini kullandı.
Ankara, bu sabah yaptığı açıklamada söz konusu skandal mektubun reddedilip çöpe atıldığını ve en iyi yanıtın Barış Pınarı Harekâtı'yla verildiğini duyurmuştu.
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