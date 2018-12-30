Kremlin: Menbiç kontrolü rejimde
Moskova'daki Rus-Türk heyetleri arasında temaslar devam ettiği sırada Kremlin’den ilginç Menbiç açıklaması geldi.
Rusya’nın Menbiç’teki gelişmeleri nasıl değerlendirdiğini açıklayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sözcüsü Dimitriy Peskov, Suriye ordusunun Menbiç’in kontrolünü sağlayıp sağlamadığı sorusuna, “Menbiç ile ilgili son gelişmeler doğru. Suriye Genelkurmayı’nın son açıklamalarını da görmüşsünüzdür. Kontrol, hükümet güçlerinin elinde. Bu önemli gelişmenin taktik ayrıntılarını Savunma Bakanlığımız biliyor”
yanıtını verdi.
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