Kremlin: Karşılık veririz
Avrupa Birliği ülkelerinin ve ABD’nin çok sayıda Rus diplomatı sınır dışı etme adımına Moskova’dan sert tepki geldi.
Rusya Devlet Başkanı Putin’in Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Washington’dan da şu ana kadar diplomatlarımızın sınır dışı edileceklerine dair resmi bildiri gelmedi. Ancak basında yer alanlar gerçekleşir ise karşılıklılık esası kuralının işleyeceğini söylemek isterim” dedi. Rus Dışişleri de diplomatların sınır dışı kararını dostane olmayan, provokatif bir eylem olarak niteledi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle