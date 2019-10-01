Kremlin: İzin alınmalı
ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesi kayıtlarının açıklanması Rusya’da endişe yarattı.
Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada, ABD’nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Amerikalı mevkidaşı Donald Trump arasındaki telefon konuşmalarını yayınlamak için kendilerinden izin alınması gerektiğini duyurdu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Rusya’nın bu konuyu ABD ile tartışmaya açık olduğunu, ancak böyle bir ifşanın normal bir diplomatik uygulama olmadığını bildirdi. Peskov, “Görüşme kayıtlarının yayınlanması, taraflar arasındaki ikili anlaşmaya bağlı olarak yalnızca belli bir ölçüde mümkün. Daha açık olmak gerekirse, genel diplomatik uygulamada bunların (görüşme kayıtlarının) yayınlanması öngörülmez. Ancak Amerikalılardan bu yönde bir işaret gellirse, bunu kendileriyle görüşeceğiz ” diye konuştu.
MOSKOVA ENDİŞELİ
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da “ABD’de dış ülkelerle gerçekleşen telefon görüşmeleri içeriğinin açıklanması ülkeler ve liderler arasında diyalog biçimiyle ilişki modelini olumsuz etkileyebilir. Bu skandalın ardından Washington’a telefon açmanın artık tehlikeli olmaya başladığı anlaşılıyor” açıklamasında bulundu.
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