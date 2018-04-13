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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
13.04.2018 - 16:25, Son Güncelleme:

Kremlin duyurdu... Rusya'dan Fransa'ya uyarı!

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Kremlin duyurdu... Rusya'dan Fransa'ya uyarı!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye'de barış ve istikrarı sağlamak için iki ülke arasında diyaloğun artırılmasını istediği bildirildi. Rusya'dan yapılan açıklamada ise Putin'in Macron'u Suriye'de 'tehlikeli' bir eyleme imza atmama konusunda uyardığı ifade edildi.

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'den yapılan yazılı açıklamada, Macron ve Putin'in telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, iki liderin Suriye konusunda düzenli ve geniş kapsamlı olarak sürdürdükleri diyaloğun devamı olan görüşmede, bölgede gittikçe kötüleşen durumdan derin endişe duyduklarını ifade ettikleri aktarıldı.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Macron'un, konuyla ilgili Fransa'nın önceliklerini aktardığı ve bu önceliklerin, teröre karşı mücadele ve DEAŞ'ın yeniden dirilişinin önüne geçmek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2401 No'lu kararının tam olarak uygulanmasıyla insani yardımların artırılması ve sivil halkın ihtiyaçlarının sağlanması, mümkün olduğu sürede en erken şekilde kapsayıcı ve geçerli bir siyasi sürece dair müzakerelerin başlatılması olduğu bilgisi verildi.

Macron'un Doğu Guta'da 7 Nisan'da düzenlenen kimyasal saldırıdan sonra Rusya'nın, saldırıya karşı kesin ve yekvücut bir karşılık verilmesini öngören BMGK kararını veto edişine de değindiği ve bundan esef duyduğu ifade edilen açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı'nın, Suriye'de istikrar ve barışı sağlamak amacıyla Rusya ve Fransa arasındaki diyaloğun sürmesi ve artırılması temennisinde bulunduğu vurgulandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün yaptığı açıklamada, 7 Nisan'daki saldırıyı Esad rejiminin düzenlediğine dair ellerinde kanıtlar olduğunu söylemiş ve ayrıca Fransa'nın, bölgede istikrarı hedef alan gerilimin artmasına izin vermeyeceğini belirtmişti.

Suriye Krizi
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