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    Krefeld’de camiye onay çıktı

    İHA
    20.02.2018 - 15:31 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Krefeld kentinde, DİTİB’e bağlı yeni caminin inşaatına izin verildi.

    DİTİB Fatih Camisi tarafından gerekli izinleri alınan cami, modern mimarisiyle külliye görevi görecek. Cami inşatının içinde, kütüphaneden konferans salonuna kadar her şey olacak. 2 bin 400 metrekarelik bir alanda inşa edilecek caminin, 38 metre yüksekliğinde minaresinin olacağı belirtildi. 560 kişinin aynı anda namaz kılabileceği camide ayrıca 51 araçlık otopark, yer altı araba parkı ve bir de kafeterya yer alacak.

    2019’da temeli atılması planlanan cami inşaatının bir kısmının bağışlarla finanse edilmesi hedefleniyor. 30 yıldır Krefeld kentinde hizmet veren ve 350 üyesi bulunan Krefeld DİTİB Fatih Cami cemaati ise inşaat izni verilmesinden son derece memnun olduklarını dile getirdi. Krefeld şehrine inşa edilecek cami, eyalet genelinde en büyük camiler arasında olacak. Almanya genelinde DİTİB’e bağlı yaklaşık 900 cami hizmet veriyor.

    Etiketler: DİTİB , Fatih Camisi , Almanya , avrupadan haberler
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