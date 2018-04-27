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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
27.04.2018 - 14:29, Son Güncelleme:

Kraliyetin yeni bebeğinin ismi belli oldu!

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Kraliyetin yeni bebeğinin ismi belli oldu!

Kraliyet ailesinin üçüncü bebeğinin ismi belli oldu. Prens William ile Kate, yeni çocuklarına Louis Arthur Charles adını verdi.

Kensington Sarayı tarafından yapılan açıklamada William ve Kate’in üçüncü çocuklarının Louis Arthur Charles oldu. Açıklamada, “Bebek Cambridge Prensi Louis olarak çağrılacak” ifadesi kullanıldı.

Doğumun ardından İngiliz basını çocuğun adının Arthur, James, Albert, Philip ve Alexander olabileceğine dair iddialar gündeme gelmiş bu konuda bahisler açılmıştı. İngiltere çapında bebeğin ismiyle ilgili olarak yaklaşık 100.000 bahis yapıldığı belirtilirken Louis Arthur Charles ismini tercih eden bahisçiler, verdikleri 1 sterline karşılık 20 sterlin kazandı.

Peki Louis Arthur Charles’ın şifreleri neler? Arthur ismi William’ın, babası Prens Charles’ın ve Kraliçe Elizabeth’in babası 6. George’un göbek adı. Ayrıca efsanelere konu olan Kral Arthur da İngiliz kültüründe önemli bir karakter.

Charles ise William’ın babasının ismi olarak, babasına gönderme yapıldı. Louis ismi ise, Prens Philip’in çok sevdiği amcası Louis Mountbatten’in adı. Louis Mountbatten, 1979’daki bir IRA saldırısında hayatını kaybetmişti.

Çiftin en büyük çocuğu George Alexander Louis ve kız kardeşi Charlotte Elizabeth Diana’ya da ailesinin kökleriyle bağlantılı isimler verilmişti.

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