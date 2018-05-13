Kraliyet'in sahtekarı
İngiltere Kraliyet Sarayı’na gelin gidecek ABD’li oyuncu Meghan Markle’ın babası, sözlük anlamıyla ‘düzenbaz’ çıktı. Baba Markle’ın gizlice çekildiği söylenen fotoğraflarının, aslında anlaşmalı çekildiği anlaşıldı.
19 Mayıs’ta İngiltere tahtının varislerinden Prens Harry ile evlenecek Amerikalı oyuncu Meghan Markle ve ailesi, Büyük Britanya basınının odak noktasını oluşturmaya devam ediyor. Evlilik öncesi hem müstakbel gelini hem de ailesini büyüteç altına alan İngiliz medyası, bu kez de ABD’li güzel oyuncunun babasıyla ilgili hayli ilginç ve ‘sahtekârca’ bir gerçeği ortaya çıkardı. Baba Thomas Markle’ın gizlice çekildiği iddiasıyla kısa süre önce basına yansıyan fotoğraflarının, aslında fotoğrafları çeken kişi ve baba Markle’ın işbirliğiyle çekildiği ortaya çıktı. Fotoğraflarda Meksika’da yaşayan Thomas Markle, kızının düğünüyle ilgili haberleri okurken, takım elbisesi için ölçü aldırırken ve spor yaparken görülüyordu. Ancak güvenlik kameralarından, bu fotoğrafları çekip hayli yüklü bir meblaya basına satan Jeff Ryner ile baba Thomas Markle’ın birlikte olduğu ortaya çıktı.
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