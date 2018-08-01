Kraliyeti soydular
Huzur ve sükûnet ülkesi İsveç’te, ‘tarihi’ bir suç işlendi. Ülkenin 17. yüzyıldaki Kralı 9. Karl ile eşi Kraliçe Kristina’ya ait paha biçilmez iki kraliyet tacı ve bir saltanat küresi çalındı.
Ülkeyi şoka sokan haber sonrası açıklama yapan Östergotland polis sözcüsü Thomas Agnevik, soygunun başkent Stockholm’e 100 kilometre mesafede, sakin bir göl kıyısında yer alan Strangas Katedrali’nde gerçekleştiğini açıkladı. Polis sözcüsü, bu katedralde muhafaza edilen İsveç Kralı 9. Karl ve Kraliçesi Kristina’ya ait iki taç ve saltanat küresinin, iki kişi tarafından çalındığını duyurdu. Olay önceki akşam meydana geldi. Polis, soygunla ilgili henüz gözaltı işlemi gerçekleştirilmediğini açıkladı. Ziyaret saatleri içerisinde çalınan eşyaların 1611 yılına ait olduğunu söyleyen Angevik, hırsızların olay yerinden sürat teknesiyle kaçtıklarını kaydetti.
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