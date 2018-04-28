Kraliyet bebeğinin adı açıklandı
İNGİLTERE tahtının ikinci sıradaki varisi olan Prens William ile eşi Cambridge Düşesi Kate’in üçüncü çocuklarına Louis Arthur Charles adı verildi.
Pazartesi günü 3.8 kg olarak doğan erkek bebeğe, Prens William’ın terör örgütü IRA’nın saldırısında ölen büyük amcalarından Louis Mountbatten’ın adının verildiği belirtildi.
Prens Louis diye anılacak bebek, büyükbabası, babası, erkek kardeşi ve kızkardeşinden sonra tahtın beş numaralı varisi olacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle