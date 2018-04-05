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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
05.04.2018 - 07:28, Son Güncelleme:

Kraliyet ailesinde büyük gerginlik!

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Kraliyet ailesinde büyük gerginlik!

İspanya, kraliyet ailesinin Paskalya kutlamaları sırasında çekilen görüntüleri ile şoke olmuş durumda.

Pazar günü İspanya kraliyet ailesi, Paskalya'yı kutlamak amacıyla Mayorka adasında bulunan Palma de Mallorca Katedrali'ne gitti.

Ayinin ardından aile üyeleri henüz Katedral'in içindeyken Kraliçe Letizia ve 79 yaşındaki kayınvalidesi Kraliçe Sofía arasında yaşanan gerginlik kamera görüntülerine yansıdı.

Videoyu yayımladıktan sonra silinen bir Twitter hesabıyla dolaşıma giren görüntüler sosyal medyada büyük olay yarattı.

Görüntülerde Kral Felipe'nin annesi Kraliçe Sofía, iki torunuyla beraber fotoğraf çektirmek için poz vermeye çalışırken görülüyor.

Kral Felipe'nin eşi Kraliçe Letizia ise kollarının altına torunları 10 yaşındaki Sofía ve 12 yaşındaki Leonor'u alan Kraliçe Sofía'nın sürekli önüne geçerek fotoğraf çekinmelerine engel oluyor.

Hatta Kraliçe Letizia, kayınvalidesinin kızının omzu üzerindeki elini indirmek için hamle yapıyor, bunun üzerine kayınvalide gelininin kolunu itiyor.

Bu durumu şaşkın bir suratla izleyen Kral Felipe ise iki kadının yanına gelerek bir şeyler söylüyor.

Biraz arkalarında bulunan Kral Felipe'nin babası eski kral Juan Carlos da gerginliği şaşkınlıkla izliyor.

DAHA SONRA BOZULAN İLİŞKİLER

İspanya kraliyet ailesinin hep beraber kameralar karşısına geçmesi birçok açıdan büyük bir önem teşkil ediyordu.

Normalde kamuoyunun gözlerinden sürekli uzak tutulan ailenin çocukları Sofía ve Leonor, nadir olarak bir etkinliğe katılmıştı.

Kraliyet ailesinde büyük gerginlik

Eski kral Juan Carlos ise 2014 yılında tahtını oğluna bırakmasının ardından ilk defa bir Paskalya ayinine katılıyordu.

İspanya'da ekonomik krizin patlak vermesinin ardından, Juan Carlos'un yaptığı harcamalar ve kendisine yöneltilen yolsuzluk suçlamaları kraliyet ailesinin itibar kaybetmesine yol açmıştı.

Bu yüzden Juan Carlos koltuğunu oğlu Felipe'ye bıraktı.

Ancak en son olarak Kral Felipe de Katalonya özerk bölgesi ile ilgili yaşanan siyasi kriz sırasındaki tutumu yüzünden eleştirildi.

İspanyol El Pais gazetesi, bu görüntülerin iki kraliçe arasında kötüleşen ilişkilerin bir yansıması olduğunu söyledi.

 

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