Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Kraliyet Ailesi'nde düğünden önce 'hala' krizi

    Kraliyet Ailesi'nde düğünden önce 'hala' krizi

    Hürriyet Haber
    04.02.2018 - 11:51 | Son Güncelleme:

    İngiltere'de yayımlanan The Sun gazetesi, Kraliyet Ailesi'nde Prens Harry ve müstakbel eşi Meghan Markle'ın evliliğinden önce yaşanan bir krizi yazdı. Habere göre, Prens Harry, çenesini tutamayacağı gerekçesiyle halasını düğüne davet etmeme kararı aldı.

    Prens Harry ve Meghan Marry'nin düğünü için 600 seçkin kişiye davetiye gönderileceği ifade edildi. 

    Prens Harry'nin özel yaşamın gizliliğine saygı duyamayacağı ve 'çenesini tutamayacağı' gerekçesiyle halası Sarah Ferguson'u düğüne davet etmeme kararı aldı.

    The Sun, "Harry'nin halası bu haberi alınca yıkılacak" ifadesini kullandı. 

    İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ortanca oğlu Prens Andrew'nun eski eşi olan York Düşesi Sarah Ferguson sivri çıkışlarıyla tanınıyor. 

    Kraliyet Ailesinde düğünden önce hala krizi

    'OBAMA MI TRUMP MI' KRİZİ DE YAŞANMIŞTI

    1 Aralık’ta nişanlanan Prens Harry ile Meghan Markle'ın 19 Mayıs'taki düğünleri yaklaştıkça 900 kişiden oluşacak davetli listesiyle ilgili yeni iddialar ortaya atılıyor. Elbette davetliler arasında en çok merak edilen ve tartışılan isimler Barack Obama ve Donald Trump.

    "GERİLİM ARTAR" UYARISI

    The Sun Gazetesi'nin haberine göre; Prens Harry eski Başkan Obama'yı düğünde görmek istese de hükümet yetkilileri Obama çiftinin 19 Mayıs'ta yapılacak kraliyet düğününe davet edilip, Trump Ailesi'nin düğüne çağırılmaması halinde ABD ile İngiltere arasındaki gerilimin artabileceği uyarısında bulundu.

    Bunun üzerine Prens Harry, zor bir karar aldı ve ABD eski Başkanı Barracak Obama'yı da davetli listesinden çıkardı.

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER , SON HABER
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri