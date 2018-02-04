Kraliyet Ailesi'nde düğünden önce 'hala' krizi

Prens Harry ve Meghan Marry'nin düğünü için 600 seçkin kişiye davetiye gönderileceği ifade edildi.

Prens Harry'nin özel yaşamın gizliliğine saygı duyamayacağı ve 'çenesini tutamayacağı' gerekçesiyle halası Sarah Ferguson'u düğüne davet etmeme kararı aldı.

The Sun, "Harry'nin halası bu haberi alınca yıkılacak" ifadesini kullandı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ortanca oğlu Prens Andrew'nun eski eşi olan York Düşesi Sarah Ferguson sivri çıkışlarıyla tanınıyor.

'OBAMA MI TRUMP MI' KRİZİ DE YAŞANMIŞTI

1 Aralık’ta nişanlanan Prens Harry ile Meghan Markle'ın 19 Mayıs'taki düğünleri yaklaştıkça 900 kişiden oluşacak davetli listesiyle ilgili yeni iddialar ortaya atılıyor. Elbette davetliler arasında en çok merak edilen ve tartışılan isimler Barack Obama ve Donald Trump.

"GERİLİM ARTAR" UYARISI

The Sun Gazetesi'nin haberine göre; Prens Harry eski Başkan Obama'yı düğünde görmek istese de hükümet yetkilileri Obama çiftinin 19 Mayıs'ta yapılacak kraliyet düğününe davet edilip, Trump Ailesi'nin düğüne çağırılmaması halinde ABD ile İngiltere arasındaki gerilimin artabileceği uyarısında bulundu.

Bunun üzerine Prens Harry, zor bir karar aldı ve ABD eski Başkanı Barracak Obama'yı da davetli listesinden çıkardı.