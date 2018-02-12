Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Kraliyet ailesi açıkladı İngilizler rahatladı

    Kraliyet ailesi açıkladı İngilizler rahatladı

    Hürriyet Haber
    12.02.2018 - 10:59 | Son Güncelleme:

    İngiliz Kraliyet ailesi bu yılın başından beri kafalarda olan bir soruyu yanıtladı. Kraliyetten yapılan açıklamada Prens Harry ve Meghan Markle'ın düğünü ile FA Cup finalinin çakışmayacağı ifade edildi.

    Kensington Palace tarafından yapılan açıklamada Prens Harry ile Meghan Markle’ın düğün törenleriyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Aynı gün ülkenin önemli spor etkinliklerinden FA Cup finalinin de olması, binlerce İngiliz’in kafasına, “Düğünle maç çakışacak mı? Hangisini izleyeceğiz” sorularını getirmişti.

    Fakat Kensington Sarayı, düğün programının detaylarını paylaşarak İngilizlere adeta rahat bir nefes aldırttı. Yapılan açıklamada düğün töreninin 19 Mayıs günü saat 13:00’te gerçekleşeceği açıklandı. Böylelikle aynı gün yerel saatle 17:30’da gerçekleşecek maç ile çakışmayacak.

    Öte yandan düğünün St. George’s Chapel’de gerçekleşeceği belirtilirken, çiftin nikahını Justin Welby kıyacak. Töreni Windsor dekanı Rahip David Conner yönetecek. Çiftin at arabası üzerinde Castle Hill, Kings Road, Albert Road, Long Walk ve Windsor Castle rotasını izleyerek halkı selamlayacak.

    Etkinlikten sonra Galler Prensi’nin ailesi ve yakınları için özel bir resepsiyon organize ettiği açıklandı.

    Etiketler: ingiltere , Kraliyet , Evlilik
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri