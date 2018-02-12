Kraliyet ailesi açıkladı İngilizler rahatladı

Kensington Palace tarafından yapılan açıklamada Prens Harry ile Meghan Markle’ın düğün törenleriyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Aynı gün ülkenin önemli spor etkinliklerinden FA Cup finalinin de olması, binlerce İngiliz’in kafasına, “Düğünle maç çakışacak mı? Hangisini izleyeceğiz” sorularını getirmişti.

Fakat Kensington Sarayı, düğün programının detaylarını paylaşarak İngilizlere adeta rahat bir nefes aldırttı. Yapılan açıklamada düğün töreninin 19 Mayıs günü saat 13:00’te gerçekleşeceği açıklandı. Böylelikle aynı gün yerel saatle 17:30’da gerçekleşecek maç ile çakışmayacak.

Öte yandan düğünün St. George’s Chapel’de gerçekleşeceği belirtilirken, çiftin nikahını Justin Welby kıyacak. Töreni Windsor dekanı Rahip David Conner yönetecek. Çiftin at arabası üzerinde Castle Hill, Kings Road, Albert Road, Long Walk ve Windsor Castle rotasını izleyerek halkı selamlayacak.

Etkinlikten sonra Galler Prensi’nin ailesi ve yakınları için özel bir resepsiyon organize ettiği açıklandı.