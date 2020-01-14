Kraliçe’yle yüz yüze

KRALİÇE 2. Elizabeth, torunu Prens Harry ile eşi Meghan Markle’ın kraliyet ailesinden ayrılma kararı almasının ardından dün Sandrigham’da zirve düzenledi. Karar sonrası Prens ve Kraliçe ilk kez bir araya geldi. Meghan görüşmeye Kanada’dan telefonla katıldı. Kraliçe tarafından ‘çok yapıcı’ geçtiği belirtilen görüşme sonrası yapılan yazılı açıklamada “Ailem ve ben Harry ve Meghan’ın genç bir aile olarak yeni bir hayat yaratma arzusunu tamamen destekliyoruz” denildi. Torunu ve eşinin Kraliyet Ailesi’ndeki görevlerine devam etmesini tercih edeceklerini belirten Kraliçe, “Fakat bir yandan ailemin değerli bir parçası olarak kalmaya devam ederken diğer yandan daha bağımsız bir hayat istemelerini anlıyor ve buna saygı gösteriyoruz” dedi. “Bunlar ailemin çözmesi gereken karmaşık konular” diyen Kraliçe, birkaç gün içinde bir sonuca ulaşılmasını talep ettiğini söyledi. Çift, İngiltere Kraliyet Ailesi’ndeki görev tanımları netleşene kadar Kanada ve İngiltere’de yaşayacak.

KANADA’DA BU EVDE YAŞAYACAKLAR

PRENS Harry ve Meghan Markle’ın Kanada’da yaşayacakları evin sahibinin Kanadalı milyarder Frank Giustra olduğu ortaya çıktı. Giustra’nın çiftin evde kalması karşılığında herhangi bir ödeme alıp almadığı bilinmiyor. Öte yandan, Daily Mail gazetesine konuşan çiftin arkadaşları, Meghan ve Harry’nin Trump’ın başkanlığının sona ermesinin ardından Los Angeles’ta yaşamak istediklerini öne sürdü.