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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
04.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kraliçe’yi kurtarma planı

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Kraliçe’yi kurtarma planı

İngiliz basını, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden anlaşmasız ayrılması halinde başvurulacak ‘acil durum planı’nı yazdı. Bu kapsamda Kraliyet ailesi, patlak vermesi muhtemel gösteriler nedeniyle Londra’dan hızla tahliye edilecek.

İngiliz Sunday Times gazetesine konuşan üst düzey bir hükümet yetkilisi, ihtimal dahilindeki geniş çaplı eylemler nedeniyle Kraliyet ailesini kurtarmaya yönelik acil durum planının Soğuk Savaş döneminde hazırlandığını ifade etti. Yetkili, planın Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşmasız ayrılık olması durumunda gösterilerin başlaması endişesiyle yeniden masaya koyulduğunu söyledi. Kraliyet mensuplarının başkent Londra dışında güvenli bir bölgeye hızlı şekilde taşınmasını hedefleyen planın, İngiliz yetkililerdeki ‘Brexit paniğini’ gözler önüne serdiği yorumu yapıldı.

‘HER İHTİMAL MASADA’

Brexit destekçisi milletvekili Jacob Ress-Mogg ise II. Dünya Savaşı’nda Alman ordusunun ağır bombardımanı esnasında bile Kraliyet ailesinin üst düzey üyelerinin Londra’da kaldığını hatırlatarak, paniğin oldukça gereksiz olduğunu söyledi. Kraliçe II. Elizabeth’in ocak ayındaki bir konuşma-sında, AB ile Brexit anlaşması konusunda teşvik edici ifadeler kullandığı biliniyor. Sunday Mail gazetesine konuşan bir hükümet yetkilisi ise, “Bu bir korku yayma politikası değil. Acil durum planlaması yapmaktan sorumlu onlarca kişi var ve her ihtimal düşünülüyor. Eğer bu planlara Kraliyet ailesini dâhil etmezlerse o zaman ihmalkâr olurlar” dedi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit anlaşması konusunda İngiltere Parlamentosu’nun onayını almakta zorlanı-yor. 29 Mart’ta Avrupa Birliği’nden çıkması planlanan İngiltere’de Londra yönetimi, hızlı bir çıkış anlaşması için bir süredir formül arayışında. İngiltere’de sivil toplum kuruluşları ve işçi sendikaları anlaşmasız bir Brexit yaşanması du-rumunda ülkede gıda ve ilaç gibi farklı ürünleri temin etme konusunda sıkıntı yaşanabileceği görüşünde. İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, kısa süre önce bazı yasaların çıkarılabilmesi için Brexit tarihinin ertelenebileceğini be-lirtti. Hunt, Brexit anlaşmasının onaylanmasının ülkenin AB’den resmi ayrılık tarihi 29 Mart’a sarkabileceğini söyledi.

SCHENGEN UZLAŞMASI

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçileri, İngiltere’nin birlikten ayrılması (Brexit) sonrasında İngiliz vatandaşlarına vize muafiyeti uygulanmasında anlaştı. AB Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre, üye ülkelerin büyükelçileri Brexit sonrasında, Schengen Bölgesi’ne gelecek İngiliz vatandaşlarına 180 gün içinde 90 günlük vizesiz seyahat hakkı verilmesi konusunda anlaşma sağladı.

Brexit süreci nasıl başladı

Birleşik Krallık, Haziran 2016’da yapılan referandumla yüzde 48’e karşı yüzde 52 oyla AB’den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017’de de Lizbon Anlaşması’nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı. Haziran 2017’de başlayan müzakerelerde taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere’nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir “ayrılık ücreti”nin ödenmesi ile vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı. Ancak taraflar, AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere’ye bağlı Kuzey İrlanda arasındaki sınır ile ilgili bir anlaşmaya varamıyor.

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