Kraliçe’ye konuk

İngiltere Başbakanı Theresa May ise parlamentoda muhalif İşçi Partisi’nin eleştirilerine hedef oldu. Jeremy Corbyn, hükümeti Riyad’a silah satarak savaş suçlarına “ortak olmakla” suçladı. May ise Suudi Arabistan ile iyi ilişkileri savunarak, “Suudi Arabistan ile tarihi, önemli bir bağlantımız var, bu sayede bu ülkede muhtemelen yüzlerce kişi ölmekten kurtuldu” dedi. Bazı vekiller ise ‘Utan’ diye tepki gösterdi. Başbakan May, Downing Street’te Prens Muhammed’le bir araya gelirken, Londra sokaklarında Suudi Arabistan’ın Yemen savaşındaki rolünden dolayı protesto gösterleri vardı.