Kraliçe’den tamirciye çay ikramı
İngiltere’de Kraliyet’e ait sarayların döşemecilerinden Kevin Andrews, “Kraliyet Saraylarının Sırları” adlı televizyon programında Kraliçe 2’nci Elizabeth’in Buckingham Sarayı’nda çalışan bir tamirciye çay ikram ettiğini anlattı.
Andrews, eski bir arkadaşı olan tamircinin masanın altında çalışırken çay rica ettiğini sonrasında çayını getiren ‘nazik’ kadının kim olduğuna bakmak için kafasını çıkardığında ise Kraliçe 2’nci Elizabeth ile karşılaştığını aktardı.
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