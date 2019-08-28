Kraliçe onayladı! Dünyanın konuşacağı karar!
Sabah saatlerinde İngiltere'de hükümet, Kraliçe 2. Elizabeth'ten, eylül ayında tatilden dönerek çalışmaya başlaması planlanan Parlamento'yu askıya almasını talep etmişti. Kraliçe bu talebi onayladı.
Uluslararası basının son dakika olarak bildirdiği habere göre, Parlamento'nun 9 ile 12 Eylül arasında bir tarihte askıya alınmasına ve 14 Ekim'de tekrar çalışmaya başlamasına karar verdi.
Ana muhalefetteki İşçi Partisi askıya alma talebini "Britanya usulü bir darbe" olarak gördü. Bu kararla milletvekillerinin 31 Ekim'deki Brexit öncesinde İngiltere'nin AB'den bir anlaşma olmadan ayrılmasını engelleyecek adımlar atması için önlerinde çok az zaman olacak.
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