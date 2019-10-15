Kraliçe konuştu, tacı yanında durdu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriKraliçe konuştu, tacı yanında durdu
GeriDünya Kraliçe konuştu, tacı yanında durdu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Haber Giriş: 15.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kraliçe konuştu, tacı yanında durdu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kraliçe konuştu, tacı yanında durdu

İNGİLTERE Kraliçesi 2’nci Elizabeth (93), 65’inci geleneksel parlamento açılışı konuşmasını dün sabah yaptı.

Konuşmaya İngiltere’nin AB’den ayrılma süreci olan Brexit damgasını vururken, 93 yaşındaki Kraliçe’nin bir kilogram ağırlığındaki ‘İmparatorluk Tacı’ yerine daha hafif bir taç takması dikkat çekti. Kraliçe konuşmasını yaparken ‘İmparatorluk Devlet Tacı’ da yandaki bir sehpanın üzerine yerleştirildi.

BREXİT MESAJI

Kraliçe’nin ana gündem maddelerini Brexit, suçla mücadele, sağlık sistemi ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi konular oluşturdu. Kraliçe, konuşmasına “Hükümetimin önceliğini, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) 31 Ekim’de ayrılmasını sağlamak oluşturuyor. Hükümetim, serbest ticaret ve dostane iş birliği temelinde AB ile yeni bir ortaklığa doğru çalışmayı amaçlıyor” diye başladı. Kraliçe, “Birleşik Krallık AB’den ayrılırken, hükümetim küresel ilişkilerde liderlik rolünü oynamaya, çıkarlarını savunmaya devam edecek” dedi.

Kraliçe konuştu, tacı yanında durdu

TACIN MUHAFIZI

Kraliçe’nin İmparatorluk Tacı, muhafızlar tarafından yastığın üzerinde getirilerek Kraliçe’nin tahtının yanındaki bir sehpaya yerleştirildi. 15’inci yüzyıldan bu yana sürümde olan ve son halini 1937’de alan İmparatorluk Tacı 2.868 parça elmas, 273 inci, 17 safir ve 17 zümrütten oluşuyor ve 1.13 kg ağırlığında. Kraliçe’nin konuşmasını okuduğu kâğıt, parşömen kâğıdına el yazısıyla yazılıyor ve mürekkebinin kuruması en az üç gün sürüyor. Konuşmanın kitapçığı ise keçi derisinden yapılmış kap içinde taşınıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
'Çin'i bölmeye çalışanların cesetlerini çiğner, kemiklerini parçalarız'
KKTC Başbakanı Tatar'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Trump'tan DEAŞ tutukluları açıklaması
Ekvador'da hükümet ve protestocular anlaştı