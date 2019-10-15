Kraliçe konuştu, tacı yanında durdu
İNGİLTERE Kraliçesi 2’nci Elizabeth (93), 65’inci geleneksel parlamento açılışı konuşmasını dün sabah yaptı.
Konuşmaya İngiltere’nin AB’den ayrılma süreci olan Brexit damgasını vururken, 93 yaşındaki Kraliçe’nin bir kilogram ağırlığındaki ‘İmparatorluk Tacı’ yerine daha hafif bir taç takması dikkat çekti. Kraliçe konuşmasını yaparken ‘İmparatorluk Devlet Tacı’ da yandaki bir sehpanın üzerine yerleştirildi.
BREXİT MESAJI
Kraliçe’nin ana gündem maddelerini Brexit, suçla mücadele, sağlık sistemi ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi konular oluşturdu. Kraliçe, konuşmasına “Hükümetimin önceliğini, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) 31 Ekim’de ayrılmasını sağlamak oluşturuyor. Hükümetim, serbest ticaret ve dostane iş birliği temelinde AB ile yeni bir ortaklığa doğru çalışmayı amaçlıyor” diye başladı. Kraliçe, “Birleşik Krallık AB’den ayrılırken, hükümetim küresel ilişkilerde liderlik rolünü oynamaya, çıkarlarını savunmaya devam edecek” dedi.
TACIN MUHAFIZI
Kraliçe’nin İmparatorluk Tacı, muhafızlar tarafından yastığın üzerinde getirilerek Kraliçe’nin tahtının yanındaki bir sehpaya yerleştirildi. 15’inci yüzyıldan bu yana sürümde olan ve son halini 1937’de alan İmparatorluk Tacı 2.868 parça elmas, 273 inci, 17 safir ve 17 zümrütten oluşuyor ve 1.13 kg ağırlığında. Kraliçe’nin konuşmasını okuduğu kâğıt, parşömen kâğıdına el yazısıyla yazılıyor ve mürekkebinin kuruması en az üç gün sürüyor. Konuşmanın kitapçığı ise keçi derisinden yapılmış kap içinde taşınıyor.
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