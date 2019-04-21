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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
21.04.2019 - 14:02, Son Güncelleme:

Kraliçe II. Elizabeth 93 yaşında

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Kraliçe II. Elizabeth 93 yaşında

Bugün 93 yaşına giren Kraliçe II. Elizabeth, tahtta olduğu süre içinde 13'ü İngiltere'de olmak üzere kendisini hükümdar kabul eden ülkelerde 150'den fazla başbakanla çalıştı.

Bugün 93 yaşına giren Kraliçe II. Elizabeth, tahtta olduğu süre içinde 13'ü İngiltere'de olmak üzere kendisini hükümdar kabul eden ülkelerde 150'den fazla başbakan gördü.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor ya da daha çok bilinen adıyla Kraliçe II. Elizabeth bugün 93'üncü yaşını kutluyor.

Kraliçe II. Elizabeth, tahtta bulunduğu süre içinde Winston Churchill'den Theresa May'e kadar toplam 13 İngiliz başbakanı gördü.

II. Elizabeth, İngiltere'nin yanı sıra Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Jamaika ve Papua Yeni Gine'nin de aralarında olduğu irili ufaklı bir dizi ülkenin de hükümdarı konumunda. Bütün bu ülkeler dikkate alındığında Elizabeth döneminde başbakanlık yapanların sayısı 150'yi geçiyor. 

Kraliçe, 1952'de tahtta çıktığında Joseph Stalin hala Sovyetler Birliği'nin lideriydi. ABD Başkanı ise Harry Truman'dı. Kraliçe'nin 1953'teki taç giyme töreni televizyondan canlı yayımlanan ilk kraliyet taç giyme töreni olmuştu.

Kraliçenin tahtta kaldığı süre içinde Soğuk Savaş'a başlayıp biterken Berlin Duvarı inşa edildi ve yıkıldı.  

Geleneksel olarak her yıl biri gerçek, diğeri törensel olmak üzere iki kere doğum günü kutlayan Kraliçe, 21 Nisan 1926'da dünyaya geldi.  

6 Şubat 1952'de kraliçe olan Elizabeth, İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanını taşıyor. 

Elizabeth, 2015'te 89 yaşındayken büyükannesi Kraliçe Victoria'nın en uzun süre tahtta kalma rekorunu kırmıştı. 

Kraliçe'nin tahtta kalma rekoru, en büyük oğlu 70 yaşındaki Galler Prensi Charles'ın da Birleşik Krallık'ta en uzun süredir tahtı bekleyen varis olmasına neden oldu.

"EMEKLİYE" AYRILABİLİR

Kraliçenin son dönemde gözlerden uzakta olması ve halkla bir araya geldiği etkinliklere katılımındaki düşüş, dikkatleri kraliçenin sağlık durumuna çekiyor. 

Son 3 yılda yaşadığı sağlık sorunları ile bazı sorumluluklarını hanedan üyelerine devretmesi, Kraliçe II. Elizabeth'in "emekliye ayrılabileceği" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Kraliçe'nin eşi Prens Philip, önceki yıl resmi görevlerini bırakarak "emekliye" ayrılmıştı.

AZİL SEÇENEĞİ DE VAR

Kraliçenin sağlık sorunlarının artması ve kendi iradesiyle tahtı bırakmaması durumunda İngiliz kanunlarına göre parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası başkanının da aralarında olduğu bazı siyasetçi ve bürokratlardan oluşan bir heyet kendisini görevden azledebiliyor. 

II. Elizabeth'in tahtı bırakması halinde oğlu Charles tahta geçecek. Böyle bir durumda 70 yaşındaki Charles, İngiliz tarihinin tahta çıkan en yaşlı monarkı unvanını alacak.

Charles'ın ardından taht sırasında oğlu William ve torunu George bulunuyor.

Kraliyet ailesinin geçen yıl evlenen çifti Prens Harry ile Meghan Markle'nin de bu ay içinde ilk çocuklarını dünyaya getirmesi bekleniyor.

GELENEĞİ KASIMDA DOĞAN HÜKÜMDAR BAŞLATTI

İngiltere'de hükümdarların doğum günü 18. yüzyıldan bu yana törenlerle kutlanıyor.

Törensel doğum gününü gerçek doğum gününden ayırma geleneği ise kasımda doğan ve 1901-1910 yıllarında tahtta kalan Kral 7. Edward tarafından başlatıldı.

Edward, törenlerin soğuk ve yağmurlu kasım yerine hava koşullarının daha iyi olduğu mayıs veya haziran ayında kutlanmasına karar verdi.

Gerçek doğum gününü ailesiyle geçirmeyi tercih eden II. Elizabeth, törensel doğum günlerini haziran içinde kutluyor.

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