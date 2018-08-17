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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
17.08.2018 - 23:32, Son Güncelleme:

Kral’dan SDG bölgesine destek

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Kral’dan SDG bölgesine destek

Suudi Arabistan, Suriye’de terör örgütü DEAŞ’tan alınan kuzeydoğu bölgeleri ve Rakka için 100 milyon dolar bağışladığını açıkladı. Söz konusu bölgeler büyük ölçüde terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG’nin ana unsur olduğu SDG’nin kontrolünde bulunuyor.

SUUDİ Arabistan’ın 12 Temmuz’da Brüksel’de yapılan DEAŞ Karşıtı Küresel Koalisyon toplantısında Suriye’nin DEAŞ’tan alınan kuzeydoğusu ve Rakka kentinin restorasyonu ve istikrarının sağlanması için 100 milyon dolar taahhütte bulunduğu açıklandı. Suudi Arabistan’ın Washington D.C. Büyükelçiliği, “Bu katkı, hayatları kurtaracak, yerinden edilmiş Suriyelilerin geri dönüşünü sağlayacak ve DEAŞ’ın Suriye’yi ve komşularını tehdit ederek yeniden ortaya çıkmamasını ve uluslararası topluma karşı saldırılar planlamamasını sağlayacak” açıklamasında bulundu.

TOPLAM YARDIM 300 MİLYON DOLAR
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise Washington’ın Riyad yönetiminin “cömert katkısından” ötürü memnun olduğunu dile getirdi, teşekkür etti. ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye’nin kuzeydoğusunda DEAŞ’tan kurtarılan bölgeler için koalisyon ortaklarının taahhütte bulunduğu yardım miktarının toplam 300 milyon dolara çıktığını açıkladı.

Suudi yardımının bölgede tarım, eğitim, yol çalışmaları, enkaz kaldırma ve kullanım suyu gibi alanlarda harcanacağı bildirildi. Suudi Arabistan’ın Rakka konusunda ABD ve terör örgütü YPG ile ‘yakın bir görüntü’ vermesi ise yeni bir durum değil. Suudi Arabistan Körfez İşleri Bakanı Samir es Sebhan, Ekim 2017’de, ABD’nin DEAŞ’la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk ile Rakka’nın Ayn İsa bölgesi ve bazı köylerini ziyaret etmişti.

BAE’DEN 50 MİLYON DOLAR
Suudilerin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri de temmuzda Rakka için 50 milyon dolar yardım vereceğini açıklamıştı. DEAŞ, 2014’te ele geçirdiği Rakka’yı başkent ilan etmiş ve 3 yıl kontrolü altında tutmuştu. ABD’nin liderliğinde kurulan SDG ise Haziran 2017’de Rakka’ya kara harekâtına başlamış, birkaç ay içinde kontrolü sağlamıştı. Terör örgütü YPG’nin ana unsur olduğu SDG’nin hâkimiyeti ele almasının ardından bölgede çok sayıda insan hakları ihlali yapıldığına dair işaretler bulunuyor.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, meme kanseri olduğu açıklanan eşi Esma Esad ile birlikte Suriye’nin başkenti Şam’da bir tünelde incelemelerde bulundu. Cobar bölgesinde muhaliflerin kuşatma altındayken yaptığı tüneli inceleyen Esad çifti, ‘ARAM’ isimli sanatçı ekibi tarafından tünele çizilen resimler hakkında bilgi aldı.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, meme kanseri olduğu açıklanan eşi Esma Esad ile birlikte Suriye’nin başkenti Şam’da bir tünelde incelemelerde bulundu. Cobar bölgesinde muhaliflerin kuşatma altındayken yaptığı tüneli inceleyen Esad çifti, ‘ARAM’ isimli sanatçı ekibi tarafından tünele çizilen resimler hakkında bilgi aldı.

ABD’DEN SURİYE BÜTÇESİNDE KESİNTİ
DONALD Trump yönetimi, DEAŞ karşıtı koalisyon ortaklarının artan katkıları dolasıyısıyla, Suriye’nin stabilizasyonu için öngördüğü 230 milyon dolarlık bütçeyi sonlandırdığını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert tarafından yapılan açıklamada, ayrılan bütçenin ‘başlıca dış politika önceliklerini desteklemek için’ kullanılacağı ve kesintinin insani yardımları kapsamadığı bildirildi. Sözcü Nauert, bütçe kesintisinin ABD’nin Suriye’ye olan ilgisinin azaldığı yönünde bir anlam ifade etmediğinin altını çizdi ve DEAŞ yenilene kadar ABD’nin Suriye’de etkin olarak kalacağını kaydetti. Nauert ayrıca, ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği görevinde de bulunan James Jeffrey’nin, Suriye Özel Temsilcisi olarak atandığını duyurdu.

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