Kral ve Kraliçeler bu hastanede tedavi oluyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Dünya
19.04.2018 - 16:34, Son Güncelleme:

Kral ve Kraliçeler bu hastanede tedavi oluyor

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Kral ve Kraliçeler bu hastanede tedavi oluyor

Kral, Kraliçe, Prens ya da Prenses olmanız, hastalanmanızı ne yazık ki engelleyemiyor. Ancak bu ünvanlara sahip olmanız, tedavi gördüğünüz hastaneyi belirleyebilir. İşte İngiliz Kraliyet Ailesi’nin tedavi gördüğü ultra lüks hastanenin içinden görüntüler...

Dışarıdan bakıldığında hiç dikkat çekmeyen bu yapı, başkent Londra’da, Buckingham Sarayı’nın da bulunduğu Westminster bölgesinde yer alıyor.

Kral ve Kraliçeler bu hastanede tedavi oluyor

Kral VII. Edward Hastanesi (King Edward VII’s Hospital), elbette sıradan bir hastane değil ve kendisini ‘Londra’nın en önde gelen özel hastanesi’ olarak tanımlıyor. Hastane, uzun yıllardır çok özel bir hasta grubuna, İngiliz Kraliyet Ailesi’nin seçkin üyelerine hizmet veriyor.

Kral ve Kraliçeler bu hastanede tedavi oluyor

96 yaşındaki Prens Philip başarılı geçen ameliyatının ardından bu hastaneden taburcu olurken, Kraliçe II. Elizabeth bu hastanede diz ameliyatı olmuş, Cambridge Düşesi Cathrine burada doğum yapmıştı. Prenses Margaret de burada hayatını kaybetmişti. İngiltere monarşisi açısından bu hastanenin ne kadar önemli birkaç örnekle belirtmek mümkün. Peki, nedir bu hastaneyi bu kadar özel yapan...

Kral ve Kraliçeler bu hastanede tedavi oluyor

56 yataklı hastanede, Kral 7. Edward’ın ‘bireysel özen gösterme’ sözüne uygun olarak, her hastaya en az 4 hemşire düşüyor. Hastane, 1899 yılında II. Boer Savaşı sırasında yaralı askerleri tedavi etmek için kurulmuş. Bundan bir asır sonra da, İngiliz Ordusu personeline yüzde 20 indirim ile bazı durumlarda ücretsiz tedavi imkanı sağlıyor.

Kral ve Kraliçeler bu hastanede tedavi oluyor

Resepsiyon görevlileri, hastalara ve ziyaretçilere yelekler ve kravatlarla hizmet veriyor. Danışma masasının hemen arkasında ise bir şömine göze çarpıyor. Hastanede, tıpkı özel bir kulüp gibi, çok zengin bir kütüphane yer alıyor. Hastanenin en alt katında bulunan fizyoterapi merkezinde pilates, akupunktur, spor masajı gibi birçok hizmet sunuluyor. Hidroterapi merkezinde ise daima 34 derecede sabit bir havuz bulunuyor.

Kral ve Kraliçeler bu hastanede tedavi oluyor

Öte yandan, her odada klima, duş, televizyon ve oda servisi hizmeti de veriliyor.

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