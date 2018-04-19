Kral ve Kraliçeler bu hastanede tedavi oluyor
Kral, Kraliçe, Prens ya da Prenses olmanız, hastalanmanızı ne yazık ki engelleyemiyor. Ancak bu ünvanlara sahip olmanız, tedavi gördüğünüz hastaneyi belirleyebilir. İşte İngiliz Kraliyet Ailesi’nin tedavi gördüğü ultra lüks hastanenin içinden görüntüler...
Dışarıdan bakıldığında hiç dikkat çekmeyen bu yapı, başkent Londra’da, Buckingham Sarayı’nın da bulunduğu Westminster bölgesinde yer alıyor.
Kral VII. Edward Hastanesi (King Edward VII’s Hospital), elbette sıradan bir hastane değil ve kendisini ‘Londra’nın en önde gelen özel hastanesi’ olarak tanımlıyor. Hastane, uzun yıllardır çok özel bir hasta grubuna, İngiliz Kraliyet Ailesi’nin seçkin üyelerine hizmet veriyor.
96 yaşındaki Prens Philip başarılı geçen ameliyatının ardından bu hastaneden taburcu olurken, Kraliçe II. Elizabeth bu hastanede diz ameliyatı olmuş, Cambridge Düşesi Cathrine burada doğum yapmıştı. Prenses Margaret de burada hayatını kaybetmişti. İngiltere monarşisi açısından bu hastanenin ne kadar önemli birkaç örnekle belirtmek mümkün. Peki, nedir bu hastaneyi bu kadar özel yapan...
56 yataklı hastanede, Kral 7. Edward’ın ‘bireysel özen gösterme’ sözüne uygun olarak, her hastaya en az 4 hemşire düşüyor. Hastane, 1899 yılında II. Boer Savaşı sırasında yaralı askerleri tedavi etmek için kurulmuş. Bundan bir asır sonra da, İngiliz Ordusu personeline yüzde 20 indirim ile bazı durumlarda ücretsiz tedavi imkanı sağlıyor.
Resepsiyon görevlileri, hastalara ve ziyaretçilere yelekler ve kravatlarla hizmet veriyor. Danışma masasının hemen arkasında ise bir şömine göze çarpıyor. Hastanede, tıpkı özel bir kulüp gibi, çok zengin bir kütüphane yer alıyor. Hastanenin en alt katında bulunan fizyoterapi merkezinde pilates, akupunktur, spor masajı gibi birçok hizmet sunuluyor. Hidroterapi merkezinde ise daima 34 derecede sabit bir havuz bulunuyor.
Öte yandan, her odada klima, duş, televizyon ve oda servisi hizmeti de veriliyor.
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