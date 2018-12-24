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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
24.12.2018 - 07:19, Son Güncelleme:

Kral Selman'ın üvey ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı

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Kral Selman'ın üvey ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in üvey ağabeyi Prens Talal bin Abdulaziz, son yolculuğuna uğurlandı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, dün vefat eden Prens Talal'in cenaze töreni, başkent Riyad'daki İmam Turki bin Abdullah Camisi'nde düzenlendi.

Törene katılan önemli isimler arasında Kral Selman, kardeşleri Prens Ahmed ve Mukrin, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile Talal bin Abdulaziz'in oğullarından ünlü milyarder Velid bin Talal yer aldı.

Kral Selman'ın kardeşi Prens Ahmed, ülke dışında geçirdiği birkaç aydan sonra ekim sonu Suudi Arabistan'a geri dönmüştü. Prens Ahmed, daha önce İngiltere'nin başkenti Londra'daki eylemde Kral Selman ile oğlunu eleştirdiği yönündeki haberleri yalanlamıştı.

1931 doğumlu ve Suudi Arabistan Krallığı'nda birçok görevde bulunan Prens Talal, Kraliyet ailesi içinde ıslah çalışmalarını en çok destekleyenler arasında yer alıyordu.

Prens Talal, 2011 yılında Biat Heyeti'nden istifa ederek dört kardeşiyle Özgür Prensler Hareketi'ni kurmuştu. Suudi Krallığı'nın anayasal ve parlamenter sisteme dönüşmesi çağrısında bulunan Prens Talal, Suud ailesinin yönetimden el çekmesi düşüncesini savunuyordu.

Oğullarından ünlü milyarder Velid bin Talal (63), geçen yıl yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınanlar arasında yer almıştı. Biat Heyeti üyelerinden diğer oğlu Halid bin Talal'ın (56) ise 2015'te Muhammed bin Selman'ın 2. veliaht olması için oy kullandığı, Suudi Arabistan basınına yansımıştı.

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