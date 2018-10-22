Kral Selman ve Veliaht Prens'ten Kaşıkçı ailesine başsağlığı mesajı
Suudi Arabistan Kralı Selman ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İstanbul Başkonsolusluğunda öldüğünü doğruladıkları Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ailesine başsağlığı dileklerini ilettiğini duyurdu.
Habere göre, Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı başsağlığı dilekleri ve destek açıklamaları nedeniyle Kral Selman ve Veliaht Prens'e teşekkür etti.
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