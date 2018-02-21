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    “Kral hırsız” diyen rap’çiye hapis cezası

    AA
    21.02.2018 - 16:17 | Son Güncelleme:

    İspanya’da rapçı Jose Miguel Arenas Beltran’a, şarkılarında Kral’a hakaret ettiği, terörü övdüğü ve tehditte bulunduğu gerekçesiyle 3,5 yıl hapis cezası verildi.

    İSPANYA Yüksek Mahkemesi, şarkı sözleri ile dikkat çeken ve ‘Valtonyc’ sahne ismiyle bilinen Jose Miguel Arenas Beltran hakkındaki kararını açıkladı. Mahkeme kararında Arenas’ın, şarkılardan birinde kraliyet ailesi için “hırsız” ifadesini kullanarak İspanya’da kraliyet ailesi üyelerini hakarete karşı koruyan yasayı ihlal ettiği belirtildi. 

    Arenas’ın ayrıca şarkılarında ETA ve 1 Ekim Anti-Faşist Direniş Grubu ile “terörü övmek” suçunu işlediği ifade edildi.
    Kararda, Arenas’ın şarkılarında kral, kraliyet ailesi üyeleri ve Katalanca karşıtı bir lobinin liderliğini yapan Jorge Campos’a karşı tehditler içeren ifadeler yer aldığı bildirildi.
    Şarkıcının avukatları, “rap müzikte sıklıkla aşırı, kışkırtıcı, kinayeli, sembolik bir dile yer verildiğine” dikkati çekerek, müvekkillerinin bu çerçevede ifade ve sanat yapma özgürlüğünü kullandığını savundu.
    Kararda, avukatların yaptığı savunma reddedilerek, “Sözü edilen içerikler, sanık ve avukatlarının ortaya koyduğu şekliyle ifade ve yayın hakkı özgürlüğüne tabi değildir” denildi.
    Yüksek Mahkeme, bu unsurları göz önünde bulundurarak, yerel mahkemenin ay başında verdiği 3,5 yıl hapis cezasını onadı.
    Arenas, karara ilişkin sosyal medya hesabında, “Duyurun! Karar yayımlandı. Şarkılarım yüzünden 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldım” paylaşımında bulundu ve “ifade özgürlüğü” etiketini kullandı.

    Etiketler: rapçı , İspanya , Kral , avrupadan haberler
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