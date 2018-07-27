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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
27.07.2018 - 09:00, Son Güncelleme:

Kozey Kore 65 yıl sonra ABD'ye iade etti... Trump: Teşekkürler Kim Joug-un

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Kozey Kore 65 yıl sonra ABD'ye iade etti... Trump: Teşekkürler Kim Joug-un

Kuzey Kore, 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı sırasında ölen Amerikan askerlerinin kalıntılarını ABD'ye iade etti. ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yıllar sonra bu olay, birçok aile için harika bir an olacak. Teşekkürler Kim Jong-un" ifadelerine yer verdi.

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  • Kuzey Kore 65 yıl sonra ABDye teslim etti
  • Kuzey Kore 65 yıl sonra ABDye teslim etti
  • Kuzey Kore 65 yıl sonra ABDye teslim etti
  • Kuzey Kore 65 yıl sonra ABDye teslim etti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yonhap ajansının haberine göre, Kore Savaşı'nın ateşkes imzalanarak durdurulmasının 65. yıl dönümünde hayatını kaybeden ABD'li askerlerin kalıntıları, Kuzey Kore'nin Wonsan şehrindeki Kalma Havaalanı'dan C-17 Globemaster tipi Amerikan askeri kargo uçağıyla Güney Kore'deki ABD'ye ait Osan Hava Üssü'ne götürüldü.

ABD makamları, kaç askerin kalıntısının alındığını açıklamazken bazı kaynaklar, tabutlarda 55 askerin kalıntısının olduğunu ileri sürdü.
Hawaii'deki adli tıp laboratuvarına gönderilmeden önce askerler için çarşamba günü resmi bir iade töreni yapılması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Amerikan askerlerinin kalıntılarının ABD'ye gelmek üzere çok yakında Kuzey Kore'den ayrılacağını belirterek, "Yıllar sonra bu olay, birçok aile için harika bir an olacak. Teşekkürler Kim Jong-un." ifadelerine yer verdi.

ABD, geçen ay, 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı sırasında ölen Amerikan askerlerinin kalıntılarının ülkeye iadesi için Kuzey Kore sınırına tabutlar göndermişti.

Kuzey Kore'ye gönderilecek toplam tabut sayısının 215 olmasının planladığı belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında bu ay Singapur'da düzenlenen zirvede Kore Savaşı'nda ölen Amerikan askerlerinin kalıntılarının ABD'ye gönderilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştı.

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