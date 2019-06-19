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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
19.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Köyünde cenazeye izin vermediler

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Köyünde cenazeye izin vermediler

Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı olan ve 2013’te darbeyle devrildiğinden bu yana hapiste bulunan Muhammed Mursi, dün sabah namazının ardından Kahire’de defnedildi. Önceki gün yargılandığı mahkeme salonunda fenalaşıp hayatını kaybeden Mursi’nin cenaze törenine sadece ailesi ve avukatlarının katılmasına izin verildi.

MAHKEME salonunda hayatını kaybeden Mısır’ın seçimle işbaşına gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, dün Kahire’de toprağa verildi. Aile kabristanına gömülmesine izin verilmeyen Mursi’nin naaşı, sabah namazının akabinde Kahire’deki Müslüman Kardeşler mezarlığına defnedildi. 05.00’teki cenazeye sadece ailesi ve avukatlarının katılmasını izin verildi. Reuters haber ajansına konuşan Mursi’nin oğlu Abdullah Muhammed, Mısırlı yetkililerin babasının memleketi olan El Adva köyünde bir cenaze töreni düzenlenmesine izin vermediğini belirtti. Kahire’nin Medinet’un Nasr semtindeki mezarlıktaki definde Mursi’nin eşi, çocukları ve iki kardeşi ile halen cezaevinde bulunan ortanca oğlu Usame de hazır bulundu.

ŞÜPHELİ ÖLÜM İHTİMALİ

2013 yılında darbeyle devrilen ve yaklaşık 6 yıldır tutuklu yargılanan Mursi’nin defni sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Muhammed Mursi için Türkiye’de de çeşitli kentlerde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mursi’nin kalp krizi sonucu öldüğü öne sürülse de ‘şüpheli ölüm’ ihtimali üzerinde de duruluyor. Mısır devlet televizyonunda, “Muhammed Mursi’nin iyi huylu bir tümörü bulunduğu, sürekli tıbbi gözetim altında olduğu ve ölümünün kalp krizinden kaynaklandığı” duyuruldu. Mursi’nin ani ölümünün ardından uluslararası insan hakları örgütlerinden, bağımsız bir soruşturma yürütülmesi yönünde çağrılar geldi. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’ne, Mursi’nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesine ilişkin Mısırlı makamların soruşturulması çağrısı yaptı. BM de “Mursi’nin ölümü bağımsız bir kuruluş tarafından hızlı, tarafsız, eksiksiz ve şeffaf bir şekilde soruşturulmalıdır” açıklamasında bulundu. Mursi’nin ani ölümüne ABD sessiz kalırken, konuya ilişkin birçok uluslararası tepki geldi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Mursi’nin vefat ettiği akşam Müslüman Kardeşleri eleştiren bir mesaj yayınladı.

Muhammed Mursi (67), 2013’te halk gösterilerinin ardından şimdiki Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi tarafından darbeyle devrilmişti. Mursi, Mısır’da ‘terör örgütü’ ilan edilen Müslüman Kardeşler hareketine üye olmakla suçlanmış ve tutuklanmıştı. Önceki gün casusluk ve Hamas ile bağlantılarla suçlandığı bir davanın duruşmasında fenalaşarak öldüğü açıklandı.

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