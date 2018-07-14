Köyün kâbusu
ATLAS Okyanusu’nun kuzeyinde yer alan Grönland Adası’ndaki Innaarsuit adlı köye devasa bir buzdağının yaklaşması, endişeye yol açtı. Yerel basın, buzdağının önceki gece köye daha fazla yaklaştığını duyurdu.
Danimarka merkezli Ritzau haber ajansı, Innaarsuit köyünde yaşayan 169 kişiden buzdağına yakın olanların tahliye edildiğini bildirdi. Köy meclisi üyesi Susanne Eliassen, yerel Sermitsiaq gazetesine yaptığı açıklamada, “Çatlaklar ve delikler var. Bunlar da bizi her an parçalanabileceği konusunda korkutuyor” dedi. Eliassen, köyün güç istasyonunun ve yakıt tanklarının da kıyıya yakın olduğunu sözlerine ekledi. Bazı uzmanlar, buzul kütlelerinin yol açacağı sorunların iklim değişikliği nedeniyle daha sık görülebileceğini söylüyor.
Buzulların parçalanması, tsunami riskini de beraberinde getiriyor. Geçen yıl meydana gelen bir depremin sonucu oluşan dalgaların Grönland’ın kuzeybatısındaki evleri sular altında bırakması üzerine 4 kişi hayatını kaybetmişti.
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