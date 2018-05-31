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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
31.05.2018 - 16:53, Son Güncelleme:

Kötü kokan yolcu yüzünden uçak acil iniş yaptı

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Kötü kokan yolcu yüzünden uçak acil iniş yaptı

Transavia Hava Yolları'nın, İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'ndaki Las Palmas kentinden Amsterdam'a giden HV5666 sefer sayılı uçağı, kötü kokan bir yolcu yüzünden Portekiz'in Faro kentine acil iniş yaptı.

Salı akşamı Amsterdam'a gitmek üzere Las Palmas'tan havalanan Boeing 737 tipi uçaktaki yolculardan bazıları, kabindeki kötü koku yüzünden hastalandı. Sürekli kusan yolculara kabin ekibi tarafından müdahale edildi.

BBC Türkçe'nin haberine göre yolculardan Belçikalı Piet van Haut, uçağa en son binen kişi olduğunu belirterek, kendisinden önce kabine giren erkek yolcunun "korkunç bir şekilde koktuğunu" söyledi. Uçakta yaşananları Flaman Televizyonu'na anlatan van Haut, "Adam aylardırı yıkanmamış gibiydi" dedi.

Van Haut, kokan yolcunun içeri girmesiyle birlikte, diğer yolcuların çığlık atıp, burunlarını mendille kapadıklarını anlattı.

Uçaktaki yolculara göre, kötü kokuyu önlemek için erkek yolcu en arka sıraya oturtuldu. Arka taraftaki son 6 sıra boşaltılarak, yolcular ön tarafa alındı. Kabin görevlileri, sürekli olarak içeriye koku giderici sprey ve parfüm sıktı.

Ancak kötü koku bir türlü önlenemedi. Yolculardan bazıları hastalanarak kusmaya başladı. Kabin ekibi, koku nedeniyle yiyecek, içecek servisini durdurdu.

'ÇÜRÜMÜŞ CESETTEN DAHA KÖTÜ KOKU'

Şikayetlerin artması üzerine kokan yolcu bir süre tuvalette bekletildi. Yolculara göre, "çürümüş bir cesetten daha kötü" olan kokunun devam etmesi üzerine pilot, Portekiz'in Faro kentine acil iniş kararı aldı.

Uçağın pilotu, yaptığı anonsta, "bir yolcu ile ilgili sorun bulunduğunu ve gizlilik nedeniyle daha fazla bilgi veremeyeceğini" belirterek, kısa bir mola vereceklerini söyledi.

Faro Havalimanı'nda kokan yolcu polis tarafından zorla dışarı çıkartılarak, ambulansla götürüldü. Çağrılan bir temizlik ekibi kokuyu gidermeye çalıştı. Uçak, 3 saatlik gecikmenin ardından tekrar Amsterdam'a doğru yola çıktı.

Transavia Hava Yolları sözcüsü, Hollanda'da yayımlanan De Telegraaf gazetesine, "bir yolcu ile bağlantılı olarak Faro Havalimanı'na acil iniş yapıldığını" doğruladı. Ancak sözcü, gizlilik kuralları nedeniyle olay ve yolcuya ne olduğu konusunda açıklama yapamayacağını söyledi.

Transavia Hava Yolları'nın Amsterdam - Antalya seferini yapan bir başka uçağı da geçtiğimiz günlerde, kabindeki kötü koku nedeniyle 8 yolcunun rahatsızlanması nedeniyle Avusturya'nın başkenti Viyana'ya acil iniş yapmıştı.

 

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