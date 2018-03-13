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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerKosova’ya 12 yıllık et göndermişler
Dünya Kosova’ya 12 yıllık et göndermişler
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Dünya
13.03.2018 - 11:55, Son Güncelleme:

Kosova’ya 12 yıllık et göndermişler

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Kosova’ya 12 yıllık et göndermişler

BELÇİKA’da, Veviba adlı şirketin dondurulmuş etlerin etiketlerinin tarihini değiştirdiğinin ve kontrol edilen etlerin yüzde 50’sinin sağlık ve hijyen kurallarını ihlal ettiğinin belirlenmesi üzerine patlak veren skandal derinleşiyor. Şirketin 2016’da Kosova’ya ihraç ettiği dondurulmuş etlerden bazılarının 12 yıllık olduğu ortaya çıktı.

Belçika et piyasasının üçte birini elinde tutan Veviba’nın, Kosova’ya gönderdiği etlere ilişkin bir raporda, ‘paketlerin üzerindeki etiketlerin çoğunun yırtılmış olduğunun ve paketlerin üzerinde kalan bazı etiket parçalarında ise 2004 tarihinin görüldüğü’ bilgisine yer verildi. Belçika basınında geniş yer tutan haberlerde, yapılan denetimler sonrası Kosovalı yetkililerin Belçika’daki gıda zinciri güvenliğinden sorumlu federal birim olan AFSCA’yı durumdan haberdar ettiği belirtildi.

EKSİ 18 DERECEDE TUTULDUYSA...

Kosovalı yetkililerin bu etleri piyasaya sürmeden imha etmesine rağmen o dönemde AFSCA’nın neden adım atmadığı önemli bir soru işareti olmayı sürdürüyor. Bazı uzmanlar, etlerin 12 yıl dondurulmuş halde bekletilmesinin, dondurma ısısının sürekli eksi 18 derecede tutulması şartıyla, sağlık açısından doğrudan tehdit oluşturmayabileceği görüşünde.

BELÇİKA TARIM BAKANI RAPOR İSTEDİ

AB kuralları gereği bu tür ürünlerde etiketlemenin tüm bilgileri içerecek şekilde yapılması gerekiyor. Etiketlerin tamamının görünür nitelikte olması da kurallar arasında. Veviba odaklı kriz, AFSCA’nın etkinliğini ve görevini tam anlamıyla yapıp yapmadığı tartışmalarını da beraberinde getirdi. Konu giderek siyasi bir boyut da kazanıyor. Belçika Tarım Bakanı Denis Ducarme, et üreticilerinden tüketicilere kadar tüm zinciri etkileyen skandal bağlamında AFSCA’dan, Veviba’ya yönelik kontrollere ilişkin kapsamlı rapor talep etti.   

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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