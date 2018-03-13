Kosova’ya 12 yıllık et göndermişler
BELÇİKA’da, Veviba adlı şirketin dondurulmuş etlerin etiketlerinin tarihini değiştirdiğinin ve kontrol edilen etlerin yüzde 50’sinin sağlık ve hijyen kurallarını ihlal ettiğinin belirlenmesi üzerine patlak veren skandal derinleşiyor. Şirketin 2016’da Kosova’ya ihraç ettiği dondurulmuş etlerden bazılarının 12 yıllık olduğu ortaya çıktı.
Belçika et piyasasının üçte birini elinde tutan Veviba’nın, Kosova’ya gönderdiği etlere ilişkin bir raporda, ‘paketlerin üzerindeki etiketlerin çoğunun yırtılmış olduğunun ve paketlerin üzerinde kalan bazı etiket parçalarında ise 2004 tarihinin görüldüğü’ bilgisine yer verildi. Belçika basınında geniş yer tutan haberlerde, yapılan denetimler sonrası Kosovalı yetkililerin Belçika’daki gıda zinciri güvenliğinden sorumlu federal birim olan AFSCA’yı durumdan haberdar ettiği belirtildi.
EKSİ 18 DERECEDE TUTULDUYSA...
Kosovalı yetkililerin bu etleri piyasaya sürmeden imha etmesine rağmen o dönemde AFSCA’nın neden adım atmadığı önemli bir soru işareti olmayı sürdürüyor. Bazı uzmanlar, etlerin 12 yıl dondurulmuş halde bekletilmesinin, dondurma ısısının sürekli eksi 18 derecede tutulması şartıyla, sağlık açısından doğrudan tehdit oluşturmayabileceği görüşünde.
BELÇİKA TARIM BAKANI RAPOR İSTEDİ
AB kuralları gereği bu tür ürünlerde etiketlemenin tüm bilgileri içerecek şekilde yapılması gerekiyor. Etiketlerin tamamının görünür nitelikte olması da kurallar arasında. Veviba odaklı kriz, AFSCA’nın etkinliğini ve görevini tam anlamıyla yapıp yapmadığı tartışmalarını da beraberinde getirdi. Konu giderek siyasi bir boyut da kazanıyor. Belçika Tarım Bakanı Denis Ducarme, et üreticilerinden tüketicilere kadar tüm zinciri etkileyen skandal bağlamında AFSCA’dan, Veviba’ya yönelik kontrollere ilişkin kapsamlı rapor talep etti.
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