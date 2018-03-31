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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriDünya Kosova’da ‘FETÖ’ krizi... Başbakan, bakanı görevden aldı
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Dünya
31.03.2018 - 00:45, Son Güncelleme:

Kosova’da ‘FETÖ’ krizi... Başbakan, bakanı görevden aldı

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Kosova’da ‘FETÖ’ krizi... Başbakan, bakanı görevden aldı

MİT’in, FETÖ’nün Balkanlar ayağına yönelik operasyonunda 6 örgüt üyesini yakalayarak Türkiye’ye getirmesi Kosova’yı karıştırdı. Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, İçişleri Bakanı ve Kosova İstihbarat Ajansı Başkanı’nı görevden aldı.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) Balkanlar ayağına yönelik, önceki sabah Kosova istihbaratıyla işbirliği içinde gerçekleştirdiği operasyonda, FETÖ/PDY’nin 6 üst düzey mensubunun yakalanarak Türkiye’ye getirilmesinin yankıları sürüyor. Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, dün İçişleri Bakanı Flamur Sefaj ve Kosova İstihbarat Ajansı Başkanı Driton Gashi’yi önce istifaya çağırdı. Bunun ardından, anayasal yetkilerine dayanarak, Kosova İstihbarat Ajansı Müdürü Gashi ve İçişleri Bakanı Sefaj’ı görevden aldı. Haradinaj, “Bu, karar verme hiyerarşisinin ihlalidir” şeklinde konuştu. Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taci de operasyon ile ilgili bilgi sahibi olmadığını kaydetti.

TWITTER’DAN MESAJ

Başbakanlık açıklamasında, “Dün (önceki gün) 6 Türk vatandaşının oturma izinlerinin iptal edildiği, gözaltına alınarak acil ve gizli bir şekilde Türkiye’ye sınır dışı edildiği operasyonun, başbakanın bilgisi ve izni dışında gerçekleştirildiği” ifade edildi. Kosova Başbakanı Haradinaj önceki akşam, Twitter’dan yaptığı açıklamada da MİT’in ülkesinde düzenlediği FETÖ operasyonundan haberdar edilmediğini söyleyerek, “Yasal ve anayasal yetkilerime uygun olarak hareket edeceğim” dedi. Operasyonda yakalanan ve sınır dışı edilen Osman Karakaya, Yusuf Karabina, Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Mustafa Erdem ve Hasan Hüseyin Günakan Türkiye’ye getirilmişti.

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