Kosova’da ‘FETÖ’ krizi... Başbakan, bakanı görevden aldı
MİT’in, FETÖ’nün Balkanlar ayağına yönelik operasyonunda 6 örgüt üyesini yakalayarak Türkiye’ye getirmesi Kosova’yı karıştırdı. Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, İçişleri Bakanı ve Kosova İstihbarat Ajansı Başkanı’nı görevden aldı.
MİLLİ İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) Balkanlar ayağına yönelik, önceki sabah Kosova istihbaratıyla işbirliği içinde gerçekleştirdiği operasyonda, FETÖ/PDY’nin 6 üst düzey mensubunun yakalanarak Türkiye’ye getirilmesinin yankıları sürüyor. Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, dün İçişleri Bakanı Flamur Sefaj ve Kosova İstihbarat Ajansı Başkanı Driton Gashi’yi önce istifaya çağırdı. Bunun ardından, anayasal yetkilerine dayanarak, Kosova İstihbarat Ajansı Müdürü Gashi ve İçişleri Bakanı Sefaj’ı görevden aldı. Haradinaj, “Bu, karar verme hiyerarşisinin ihlalidir” şeklinde konuştu. Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taci de operasyon ile ilgili bilgi sahibi olmadığını kaydetti.
TWITTER’DAN MESAJ
Başbakanlık açıklamasında, “Dün (önceki gün) 6 Türk vatandaşının oturma izinlerinin iptal edildiği, gözaltına alınarak acil ve gizli bir şekilde Türkiye’ye sınır dışı edildiği operasyonun, başbakanın bilgisi ve izni dışında gerçekleştirildiği” ifade edildi. Kosova Başbakanı Haradinaj önceki akşam, Twitter’dan yaptığı açıklamada da MİT’in ülkesinde düzenlediği FETÖ operasyonundan haberdar edilmediğini söyleyerek, “Yasal ve anayasal yetkilerime uygun olarak hareket edeceğim” dedi. Operasyonda yakalanan ve sınır dışı edilen Osman Karakaya, Yusuf Karabina, Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Mustafa Erdem ve Hasan Hüseyin Günakan Türkiye’ye getirilmişti.
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