Kosova'da 6 FETÖ'cünün yakalanması sonrası meclis komisyonu kuruldu
Kosova parlamentosu, yapılan oylama sonucunda 6 FETÖ'cü Türk'ün gözaltına alınması ve Türkiye'ye gönderilmesini araştırmak için bir komisyon kurma kararı aldı.
FETÖ terör örgütü üyesi 6 kişinin gerçekleştirilen operasyonlarla gözaltına alınması, Kosova televizyonlarında geniş yer bulmuş ve tepki toplamıştı.
Kosova Başbakanı Ramuş Haradinac ise konuyla ilgili kendisine bilgi verilmediğini belirtmiş, İstihbarat Şefi ve İçişleri Bakanı'nı görevden almıştı.
Yapılan gözaltıları bir 'hata' olarak nitelendiren Haradinac, bağımsız bir soruşturma yürütülmesini istemişti.
120 koltuklu parlamentonun olağanüstü toplanmasına ön ayak olan Kosova'nın muhalif partisi Kosova Demokratik Ligi'nden (LDK) Avdullah Hoti, altı FETÖ'cünün gözaltına alınmasından ötürü 'şoke olduğunu' söyledi.
Hoti, "Priştine'deki yetkililer tarafından sorgulanmak yerine aceleyle Türkiye'ye gönderildiler" yorumunda bulundu.
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