Kosova-Sırbistan tansiyonu yükseldi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriKosova-Sırbistan tansiyonu yükseldi
GeriDünya Kosova-Sırbistan tansiyonu yükseldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
29.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kosova-Sırbistan tansiyonu yükseldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kosova-Sırbistan tansiyonu yükseldi

Kosova polisinin Sırp nüfusun yoğun yaşadığı ülkenin kuzey bölgesinde dün sabah başlattığı operasyon, Sırbistan ile Kosova arasındaki gerilimi tırmandırdı.

Kosova Polis Müfettişliği (İPK) İcra Kurulu Başkanı Miradije Kelmendi, düzenlediği basın toplantısında, operasyon kapsamında Kosova polisi mensubu 19 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Gözaltına alınanların, “organize suç örgütü kurmak veya örgüt üyeliği”, “kaçakçılık”, “görevini kötüye kullanmak”, “yolsuzluk” ve “yasadışı ticaret” suçlarına karıştıklarını aktaran Kelmendi, bu polislerin 11’inin Sırp, 4’ünün Arnavut ve 4’ünün Boşnak kökenli olduğunu aktardı.

Kosova polisi soruşturmanın aylar önce başladığını duyururken, Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj operasyonların yasaları uygulamaktan ibaret olduğunu söyledi ve kuzeydeki Sırplara sakin kalmaları çağrısında bulundu. Kasım 2018’de Sırp mallarına yüzde 100 gümrük vergisi getirilmesinden bu yana bölgede kaçakçılık faaliyetlerinde artış görülüyor.

NATO’DAN İTİDAL ÇAĞRISI

Kosovalı Sırpların gözaltına alınması ve Kuzey Mitrovica’da silah sesleri duyulması üzerine Sırbistan Milli Güvenlik Konseyi olağanüstü toplandı. Belgrad yönetimi 23 kişinin gözaltına alındığını öne sürdü. Polisin ‘savunmasız’ Sırplara ateş açtığını söyleyen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, “Sırbistan barış ve istikrarı korumak için mücadele etmeye devam edecektir, ancak halkımızın güvenliğini sağlamak ve halkımızı korumak için de hazırız” dedi. Sırbistan parlamentosunda pazartesi günü yaptığı konuşmada Vucic, Kosova’daki yenilgiyi kabul etmeleri ve bölgede hakimiyetleri kalmadığı gerçeğiyle yüzleşmeleri gerektiğini söylemişti.

NATO bünyesindeki Kosova Gücü’nün basın sözcüsü Vincenzo Grasso halka sakin kalmaları çağrısında bulunarak, operasyonla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi. AB Komisyonu da Priştine ve Belgrad’a azami itidal çağrısında bulundu. Kosova, 2008’de Sırbistan’dan ayrılıp tek taraflı bağımsızlığını ilan etse de Sırbistan Kosova’yı hâlâ kendi toprağı olarak görmeye devam ediyor.

OSMANLI CAMİSİNE SALDIRI

Kosova’da Osmanlı’dan kalma Balkanların ilk camisi kabul edilen Namazgâh Cami (Kırık Camii), meçhul kişiler tarafından saldırıya uğradı. Prizren’de yer alan ve 1455’te Fatih Sultan Mehmet’in Kosova’yı fethettikten sonra ilk cuma namazını kıldığı, üstü açık caminin hutbe sütunları kimliği belirsiz kişilerce kırıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
AB Liderler Zirvesi Brüksel'de toplanıyor
Rusya ve Belarus'tan NATO'ya ortak tepki
Everest'te tırmanış sezonunda 11 kişi öldü
KKTC'de ilk Bakanlar Kurulu toplantısı yapıldı