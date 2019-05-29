Kosova-Sırbistan tansiyonu yükseldi
Kosova polisinin Sırp nüfusun yoğun yaşadığı ülkenin kuzey bölgesinde dün sabah başlattığı operasyon, Sırbistan ile Kosova arasındaki gerilimi tırmandırdı.
Kosova Polis Müfettişliği (İPK) İcra Kurulu Başkanı Miradije Kelmendi, düzenlediği basın toplantısında, operasyon kapsamında Kosova polisi mensubu 19 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Gözaltına alınanların, “organize suç örgütü kurmak veya örgüt üyeliği”, “kaçakçılık”, “görevini kötüye kullanmak”, “yolsuzluk” ve “yasadışı ticaret” suçlarına karıştıklarını aktaran Kelmendi, bu polislerin 11’inin Sırp, 4’ünün Arnavut ve 4’ünün Boşnak kökenli olduğunu aktardı.
Kosova polisi soruşturmanın aylar önce başladığını duyururken, Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj operasyonların yasaları uygulamaktan ibaret olduğunu söyledi ve kuzeydeki Sırplara sakin kalmaları çağrısında bulundu. Kasım 2018’de Sırp mallarına yüzde 100 gümrük vergisi getirilmesinden bu yana bölgede kaçakçılık faaliyetlerinde artış görülüyor.
NATO’DAN İTİDAL ÇAĞRISI
Kosovalı Sırpların gözaltına alınması ve Kuzey Mitrovica’da silah sesleri duyulması üzerine Sırbistan Milli Güvenlik Konseyi olağanüstü toplandı. Belgrad yönetimi 23 kişinin gözaltına alındığını öne sürdü. Polisin ‘savunmasız’ Sırplara ateş açtığını söyleyen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, “Sırbistan barış ve istikrarı korumak için mücadele etmeye devam edecektir, ancak halkımızın güvenliğini sağlamak ve halkımızı korumak için de hazırız” dedi. Sırbistan parlamentosunda pazartesi günü yaptığı konuşmada Vucic, Kosova’daki yenilgiyi kabul etmeleri ve bölgede hakimiyetleri kalmadığı gerçeğiyle yüzleşmeleri gerektiğini söylemişti.
NATO bünyesindeki Kosova Gücü’nün basın sözcüsü Vincenzo Grasso halka sakin kalmaları çağrısında bulunarak, operasyonla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi. AB Komisyonu da Priştine ve Belgrad’a azami itidal çağrısında bulundu. Kosova, 2008’de Sırbistan’dan ayrılıp tek taraflı bağımsızlığını ilan etse de Sırbistan Kosova’yı hâlâ kendi toprağı olarak görmeye devam ediyor.
OSMANLI CAMİSİNE SALDIRI
Kosova’da Osmanlı’dan kalma Balkanların ilk camisi kabul edilen Namazgâh Cami (Kırık Camii), meçhul kişiler tarafından saldırıya uğradı. Prizren’de yer alan ve 1455’te Fatih Sultan Mehmet’in Kosova’yı fethettikten sonra ilk cuma namazını kıldığı, üstü açık caminin hutbe sütunları kimliği belirsiz kişilerce kırıldı.
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