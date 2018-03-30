Koşarak Yunanistan sınırına geçmişti... İltica talebinde bulundu
Alokollü bir şekilde geçen 20 Mart’ta Meriç’de Pazarkule’nin karşısındaki Yunan hudut kapısı Kastanies’de yakalanan ve “Adanalı” olduğunu söyleyen 41 yaşındaki TC vatandaşı, Yunan makamlarından iltica talebinde bulundu.
Yunan Polisi, Pazarkule’den kaşarak Kastanies’e gelen ve üzerinde Yunanistan vizesi bulunmayan Türk pasaportu çıkan TC vatandaşının ifadesini alabilmek için once saatlerce alkolün tesirinin geçmesini beklemişti.
Kumçiftlik (Orestiada) Suçüstü Mahkemesi tarafından Yunanistan’a yasadışı giriş yaptığı için 4 ay tecilli hapis ve 1.500 euro para cezasına çarptırılan TC vatandaşı, sınırı geçmeden önce içkili olduğunu, çocuklarını görmek için İsveç’e gitmek istediğini söylemişti.
Sınırı sarhoş geçen TC vatandaşının hangi gerekçeyi gösterip iltica talebinde bulunduğu öğrenilemedi.
Yunan medyasında, adı açıklanmayan TC vatandaşınının sınır bölgesine 3 arkadaşı ile birlikte geldiği, ancak Türk devriyelerinin havaya ateş açmaları sonucuu arkadaşlarının yakalandığı ileri sürülmüştü.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle